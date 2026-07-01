Hamlet #La fin d’une enfance Espace des Augustins Montauban
vendredi 16 octobre 2026 · Espace des Augustins · Montauban
Informations pratiques
Montauban
Hamlet #La fin d’une enfance
Espace des Augustins 27 rue des Augustins Montauban Tarn-et-Garonne
Tarif : – – 14 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-16 20:30:00
fin : 2026-10-16 22:00:00
Date(s) :
2026-10-16
Hamm, 19 ans, a perdu son père il y a deux mois, et sa mère a déjà retrouvé quelqu’un. Cette situation est insupportable. Hamm ne veut plus sortir de sa chambre
.
Espace des Augustins 27 rue des Augustins Montauban 82000 Tarn-et-Garonne Occitanie +33 5 63 93 90 86 espacedesaugustins@tarnetgaronne.fr
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English : Hamlet #The End of Childhood
Hamm, 19, lost his father two months ago, and his mother has already found someone new. The situation is unbearable. Hamm no longer wants to leave his room.
L’événement Hamlet #La fin d’une enfance Montauban a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de Tourisme du Grand Montauban
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