Hammer Théâtre du Châtelet Paris

Je me fiche de ce à quoi doit ressembler une pièce d’Ekman. Je tente de garder mon cap. De la même façon, j’essaye de trouver l’expression la plus juste pour chacun des interprètes dans un spectacle. Alexander Ekman,

Dans le cadre de sa tournée européenne, la GöteborgsOperans Danskompani présente Hammer au Théâtre du Châtelet. Donnée pour la toute première fois en France, Hammer est la troisième création réalisée par le chorégraphe Alexander Ekman pour cette compagnie de danse contemporaine suédoise placée sous la direction artistique de Katrín Hall. Capable de travailler tout autant sur l’œuvre de son compatriote Ingmar Bergman qu’avec Alicia Keys, invité dans le monde entier par les institutions culturelles les plus prestigieuses, le chorégraphe suédois s’est, en un peu moins d’une décennie, imposé comme l’un des créateurs les plus inventifs des temps présents, et il s’est aussi vu confier la réalisation de la cérémonie des Jeux paralympiques de Paris 2024. Du musée à l’opéra, en passant par le théâtre ou le cinéma, Alexander Ekman joue sur tous les registres avec, comme plus petit dénominateur commun, un profond sens de l’esprit et une grande humanité.

Hammer a été créé en 2022, pour et par les danseurs de la GöteborgsOperans Danskompani. Originaires de vingt pays différents, les trente et un interprètes servent une œuvre monumentale, conçue comme une fresque en deux actes qui interroge, non sans humour, les errements des sociétés contemporaines. De l’ordre au chaos, de l’individu au collectif, des années soixante à aujourd’hui, Hammer questionne aussi bien le rôle de la technologie que celui de l’idéologie, autour d’un parti-pris résolument humaniste. Composée par Mikael Karlsson, la musique de ce ballet mêle les sons enregistrés du pupitre des cordes de l’orchestre de l’Opéra de Göteborg à ceux, synthétisés, de plusieurs claviers derrière lesquels se cachent, parfois, les mains du chorégraphe lui-même !

Danse au Châtelet ! Chorégraphies Alexander Ekman.

Du samedi 06 mars 2027 au dimanche 14 mars 2027 :

payant

De 6 à 59 €

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2027-03-06T01:00:00+01:00

fin : 2027-03-15T00:59:59+01:00

Date(s) :

Théâtre du Châtelet 1 place du Châtelet 75001 Paris

https://www.chatelet.com/programmation/26-27/hammer/ +33140282840 https://www.facebook.com/theatrechatelet https://www.facebook.com/theatrechatelet



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