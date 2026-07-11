Informations pratiques

Béziers

HAMSTER PAR LA COMPAGNIE SOUL CANOPY

boulevard Bertrand Duguesclin Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-30

fin : 2027-03-30

Date(s) :

2027-03-30

Dans une cage high-tech, un hamster questionne avec humour notre rapport au confort, au progrès et à la liberté.

HAMSTER est un seul-en-scène mêlant théâtre physique, musique et comédie, librement inspiré du Journal d’Edward, hamster nihiliste . Dans une cage high-tech, un hamster évolue dans un univers aussi confortable que clos. Il s’adresse au chat de la maison, incarné par le public, dont la présence silencieuse devient le miroir de ses questionnements.

À travers cette fable contemporaine et musicale, HAMSTER interroge notre rapport au confort, au progrès et au libre arbitre. Sommes-nous réellement libres ou simplement confortablement enfermés ?

Auteur, metteur en scène et interprète, Boris Vigneron explore depuis plus de vingt ans les frontières entre théâtre, danse, musique et comédie. Formé dès son plus jeune âge à l’acrobatie, il développe une écriture scénique singulière, nourrie par le mouvement et la composition musicale.

La collaboration artistique est assurée par Virginie Lemoine. Comédienne, autrice et metteuse en scène, elle mène depuis plus de trente ans un parcours reconnu sur les scènes françaises. Révélée au grand public par ses collaborations avec Laurent Gerra, elle s’est ensuite imposée au théâtre en signant de nombreuses mises en scène et adaptations. .

boulevard Bertrand Duguesclin Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 82 80 theatredesfranciscains@beziers.fr

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English : HAMSTER PAR LA COMPAGNIE SOUL CANOPY

In a high-tech cage, a hamster humorously questions our relationship with comfort, progress, and freedom.

L’événement HAMSTER PAR LA COMPAGNIE SOUL CANOPY Béziers a été mis à jour le 2026-07-11 par 34 ADT34