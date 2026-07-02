Hand in Cap, Médiathèque Jean Lévy, Lille

Informations pratiques

Hand in Cap Samedi 3 octobre, 16h00 Médiathèque Jean Lévy Nord

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T16:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T16:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00

De 16h à 17h

Compagnie Niya

« Pourrais-je remarcher un jour… »

« Pourrais-je courir, sauter, danser ? Non, juste marcher… ».

Dans un espace de jeu resserré, Jimmy développe une gestuelle à la dextérité captivante, faite d’ondulations et de pulsations. Il raconte la contrainte du corps par la danse, narre son immobilité par le mouvement, évoque ses différences, son anormalité, ses particularités – Un défi narratif tout autant qu’une performance.

Solo de Jimmy Omoï, chorégraphie de Rachid Hedli

Tout public – A partir de 6 ans

Lille-Centre (Jean Lévy)

#NuitsdesBibliothèques #BiblisenFolie

Médiathèque Jean Lévy 32/34, rue Edouard Delesalle Lille 59000 Lille-Centre Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « http://bm-lille.fr »}]

Un spectacle de danse où Jimmy Omoï évoque ses différences, son anormalité, son immobilité par le mouvement.

BmL_SH_2025