Hand in Cap, Médiathèque Jean Lévy, Lille
samedi 3 octobre 2026 · Médiathèque Jean Lévy · Lille
Informations pratiques
Hand in Cap Samedi 3 octobre, 16h00 Médiathèque Jean Lévy Nord
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T16:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T16:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00
De 16h à 17h
Compagnie Niya
« Pourrais-je remarcher un jour… »
« Pourrais-je courir, sauter, danser ? Non, juste marcher… ».
Dans un espace de jeu resserré, Jimmy développe une gestuelle à la dextérité captivante, faite d’ondulations et de pulsations. Il raconte la contrainte du corps par la danse, narre son immobilité par le mouvement, évoque ses différences, son anormalité, ses particularités – Un défi narratif tout autant qu’une performance.
Solo de Jimmy Omoï, chorégraphie de Rachid Hedli
Tout public – A partir de 6 ans
Lille-Centre (Jean Lévy)
#NuitsdesBibliothèques #BiblisenFolie
Médiathèque Jean Lévy 32/34, rue Edouard Delesalle Lille 59000 Lille-Centre Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « http://bm-lille.fr »}]
Un spectacle de danse où Jimmy Omoï évoque ses différences, son anormalité, son immobilité par le mouvement.
BmL_SH_2025
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