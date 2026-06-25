Händel, Le Messie Auditorium de Lyon Orchestre national de Lyon (ONL) Lyon 3e Arrondissement dimanche 6 décembre 2026.

Lyon 3e Arrondissement

Händel, Le Messie

Auditorium de Lyon Orchestre national de Lyon (ONL) 149 rue Garibaldi Lyon 3e Arrondissement Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-06 16:00:00

fin : 2026-12-06 19:00:00

Date(s) :

2026-12-06 2026-12-07

L’orchestre aux couleurs particulièrement suggestives, les chœurs lumineux et les airs vivifiants du plus célèbre oratorio de Händel sont un divin prélude aux fêtes de fin d’année.

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Auditorium de Lyon Orchestre national de Lyon (ONL) 149 rue Garibaldi Lyon 3e Arrondissement 69003 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 78 95 95 95 onl.billetterie@mairie-lyon.fr

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English : Handel, The Messiah

The orchestra’s particularly evocative sounds, the radiant choruses, and the invigorating arias from Handel’s most famous oratorio are a divine prelude to the holiday season.

L’événement Händel, Le Messie Lyon 3e Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-25 par Lyon Tourisme et Congrès / ONLYLYON Tourisme