Handitourisme Mise à disposition d’une bécasine rue de l’Hôtel de Ville Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac

Informations pratiques

Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac

Handitourisme Mise à disposition d’une bécasine

rue de l’Hôtel de Ville Le cloître Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-10

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-07-10 2026-08-31 2026-09-28

Suite à un partenariat avec le Comité Départemental Handisport Aveyron, l’Office de Tourisme des Causses à l’Aubrac met à votre disposition une bécasine jusqu’à fin septembre.

La bécasine est disponible à l’Office de Tourisme, au bureau de St Geniez d’Olt.

Qu’est-ce qu’une bécasine ? => Une bécasine est un fauteuil tout-terrain avec deux roues qui permet de se balader en pleine nature (chemin de randonnée accessible, en ville). Il faut être au moins deux personnes valides pour tracter la bécasine. La bécasine se monte et se démonte facilement en quelques minutes, sans outil, pour se ranger dans la plupart des voitures.

Pour qui ? => Pour toute personne à mobilité réduite.

Nos idées de sorties en bécasine

avec nos partenaires =>

avec Les Alpagouilles à St Geniez d’Olt pour une sortie avec des alpagas

avec O’Paddle d’Olt à Ste Eulalie d’Olt pour une sortie en bécasine suivie d’une balade en bateau électrique sur le Lot.

en balade simple =>

Idéale pour la visite de la ville et la promenade sur les quais du Lot à St Geniez d’Olt… Et pourquoi ne pas en profiter pour vous rendre à jusqu’à Ste Eulalie d’Olt grâce au chemin sécurisé et visiter ce village classé parmi les Plus Beaux Villages de France ?

Si vous avez un véhicule assez grand pour la transporter le tour du lac de la Cisba à Sévérac d’Aveyron avant un petit pique-nique au bord de l’eau !

Vous recherchez plutôt une promenade ombragée en bord de village ? La balade vers le lac du Ponteil ou encore le parcours de santé, à Laissac Sévérac-l’Eglise pourraient vous plaire !

Vous êtes intéressés ? => Réservez la bécasine auprès d’un de nos bureaux Disponible à la journée aux horaires de l’Office de Tourisme. Tarif gratuit avec dépôt d’une caution de 150€ .

rue de l’Hôtel de Ville Le cloître Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac 12130 Aveyron Occitanie +33 5 65 70 43 42 stgeniezdolt@causses-aubrac-tourisme.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

As part of a partnership with the Aveyron Departmental Handisport Committee, the Causses de l’Aubrac Tourist Office is making a b%E9casine available to you through the end of September.

L’événement Handitourisme Mise à disposition d’une bécasine Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac a été mis à jour le 2026-07-10 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)