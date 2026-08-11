Hank • Bad Wave SUPERSONIC Paris

Informations pratiques

HANK (22h30)

(Alt shoegaze – Londres, UK)

Avec deux EP exceptionnels (Twist Grip et Spiralic) et un spectacle live brillant, le talent mélodique de Hank, ses bruits artistiques et son approche résolument DIY ont conquis les cœurs ; « Leurs chansons ne demandent qu’à être écoutées en live, tant pour leur côté dansant que pour leur sonorité envoûtante », explique Nina Protocol.

Toujours avide d’expérimentation, Hank a fait salle comble dans toute la ville de Londres, partageant la scène avec des groupes tels que Mannequin Pussy, Westside Cowboy, HighSchool, Been Stellar, School Fair, Sunken, et bien d’autres encore.

L’année 2025 s’est achevée avec un pressage vinyle à guichets fermés de leurs deux EP, sortis dans le cadre de la célèbre série Early Doors de Dinked Edition (parmi les autres artistes de cette série figurent Ain’t, Glasshouse Red Spider Mite, Makeshift Art Bar, Punchbag et YARD).

Cette année, ils ont travaillé sur leur premier album avec Jamie Neville (Mark William Lewis, PVA) tout en donnant des concerts aux côtés d’artistes tels que Sorry, Mother Soki, Pollyfromthedirt et green star.

Véritable avant-goût de ce qui les attend, leur nouveau single « Crashing 8 » est sorti en autoproduction la veille de leur concert au Primavera Festival. La sortie de leur premier album est prévue pour la fin de l’année.

Les 3 influences : The Breeders, Sonic Youth, My Bloody Valentine

https://hankbandhank.bandcamp.com/

https://www.youtube.com/@hankbandhank

BAD WAVE (21h30)

(Sad shoegaze – Joinville-le-Pont, FR)

Au départ Bad Wave c’était une carte son, une chambre sombre et la découverte de garage band un mardi soir à 2h du matin.

Aujourd’hui, le projet solo d’Enzo (Cheap Teen) sort de son disque dur pour se produire en concert, il est accompagné en live de ses homeboy, Alex et Gabriel du groupe Gurl.

Mélangeant Shoegaze et Punk et, étant inspiré par des groupes comme Hotline T.N.T, Grandaddy ou encore Narrow Head, Bad Wave est un journal intime à ciel ouvert, le tout avec une décharge sonore intensive.

Les 3 influences : Hotline T.N.T, Grandaddy & Narrow Head

https://baadwaave.bandcamp.com/

La suite de la programmation arrive très vite !

———————————

Samedi 19 Septembre 2026

Entrée gratuite

• Ouverture des portes à 19h00

• Happy Hour de 19h à 20h

• Si vous êtes témoin ou victime d’une agression, vous pouvez alerter le personnel du bar ou si vous préférez, vous pouvez nous écrire à cette adresse: communication@supersonic-paris.fr

Il faut venir si vous aimez… Slowdive, Pavement & DIIV.

Le samedi 19 septembre 2026

de 19h00 à 23h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-19T22:00:00+02:00

fin : 2026-09-20T02:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-19T19:00:00+02:00_2026-09-19T23:00:00+02:00

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris

Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)

Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)

Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://fb.me/e/8g7cmBWDc https://fb.me/e/8g7cmBWDc



Afficher la carte du lieu SUPERSONIC et trouvez le meilleur itinéraire

