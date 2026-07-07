HanMari Opéra de Limoges Grand Théâtre Limoges

Informations pratiques

Limoges

HanMari Opéra de Limoges

Grand Théâtre 48 Rue Jean Jaurès Limoges Haute-Vienne

Tarif : – – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-04-15 19:00:00

fin : 2027-04-15 20:00:00

Date(s) :

2027-04-15

Concertôt En collaboration avec la Fédération Hiero.

HanMari est le projet solo de Yurie Hu, pianiste, violoniste et compositrice.

Sous ce pseudonyme évoquant ses origines coréennes, elle sort un premier album au printemps 2026, entre pop et néo-classique. Ses pièces intimistes pour piano traversent les époques et les genres, du classicisme de Claude Debussy au minimalisme de Steve Reich, en passant par la fantaisie virtuose de Chilly Gonzales.

HanMari explore la mémoire, l’exil et le paysage émotionnel du han, qui relève à la fois de la mélancolie et de la résilience.

Son répertoire d’une bouleversante sincérité nous invite à une douce contemplation du monde.

Durée 1h. .

Grand Théâtre 48 Rue Jean Jaurès Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 95 95

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English : HanMari Opéra de Limoges

L’événement HanMari Opéra de Limoges Limoges a été mis à jour le 2026-07-04 par OT Limoges Métropole