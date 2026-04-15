Hannibal Renberg – Promenades urbaines, Photographies, Galerie Neilag x Christie’s Maxwell-Baynes, Bordeaux
Hannibal Renberg – Promenades urbaines, Photographies, Galerie Neilag x Christie’s Maxwell-Baynes, Bordeaux samedi 2 mai 2026.
Hannibal Renberg – Promenades urbaines, Photographies 2 – 30 mai Galerie Neilag x Christie’s Maxwell-Baynes Gironde
Entrée libre et gratuite
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-02T14:00:00+02:00 – 2026-05-02T18:00:00+02:00
Fin : 2026-05-30T14:00:00+02:00 – 2026-05-30T18:00:00+02:00
Dans la pure tradition de la photographie de rue, il est le témoin de son époque ; acteur de notre mémoire collective. Ses images oscillent entre légèreté et gravité, révélant les contrastes urbains où se croisent figures marginales et mythes contemporains.
un événement « Le mois de la photo«
Galerie Neilag x Christie’s Maxwell-Baynes 28 cours du Chapeau-Rouge, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://www.bordeaux.fr/agenda/le-mois-de-la-photo »}]
Hannibal Renberg est l’auteur de l’iconique photo « Les Mémés Dior Addict », saluée par la presse internationale, dont FORBES en 2015. MDPBX26
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