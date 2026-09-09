Informations pratiques

Strasbourg

Hannong Hotel and Wine Bar visite des espaces de l’hôtel (chambres, …)

15 Rue du 22 Novembre Strasbourg Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-10-19 14:00:00

fin : 2026-10-28 14:30:00

Date(s) :

2026-10-19 2026-10-20 2026-10-21 2026-10-22 2026-10-23 2026-10-26 2026-10-27 2026-10-28 2026-10-29 2026-10-30

Venez découvrir une Maison à l’identité unique, avec une âme, un style et de la vie ! À travers une visite de nos espaces, nous vous invitons à remonter le fil de plus d’un siècle d’histoire, entre décor, inspirations artistiques et liens étroits avec la ville de Strasbourg. .

15 Rue du 22 Novembre Strasbourg 67000 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 22 63 87 commercial@hotel-hannong.com

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English :

L’événement Hannong Hotel and Wine Bar visite des espaces de l’hôtel (chambres, …) Strasbourg a été mis à jour le 2026-09-02 par Office eurométropolitain de tourisme, des loisirs et des congrès de Strasbourg