Hannong Hotel and Wine Bar visite des espaces de l’hôtel (chambres, …) Strasbourg
lundi 19 octobre 2026 · Strasbourg
Informations pratiques
Strasbourg
Hannong Hotel and Wine Bar visite des espaces de l’hôtel (chambres, …)
15 Rue du 22 Novembre Strasbourg Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-10-19 14:00:00
fin : 2026-10-28 14:30:00
Date(s) :
2026-10-19 2026-10-20 2026-10-21 2026-10-22 2026-10-23 2026-10-26 2026-10-27 2026-10-28 2026-10-29 2026-10-30
Venez découvrir une Maison à l’identité unique, avec une âme, un style et de la vie ! À travers une visite de nos espaces, nous vous invitons à remonter le fil de plus d’un siècle d’histoire, entre décor, inspirations artistiques et liens étroits avec la ville de Strasbourg. .
15 Rue du 22 Novembre Strasbourg 67000 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 22 63 87 commercial@hotel-hannong.com
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English :
L’événement Hannong Hotel and Wine Bar visite des espaces de l’hôtel (chambres, …) Strasbourg a été mis à jour le 2026-09-02 par Office eurométropolitain de tourisme, des loisirs et des congrès de Strasbourg
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