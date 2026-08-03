HANNU LINTU HALLE AUX GRAINS Toulouse
samedi 19 juin 2027 · HALLE AUX GRAINS · Toulouse
Informations pratiques
Toulouse
HANNU LINTU
HALLE AUX GRAINS 1 Place Dupuy Toulouse Haute-Garonne
Tarif : 5 – 5 – 68 EUR
5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-06-19 20:00:00
fin : 2027-06-19 21:45:00
Date(s) :
2027-06-19
Bien des œuvres musicales chantent l’amour impossible de Roméo et Juliette.
Celle de Prokofiev fait partie des plus réussies, tant elle capte toutes les nuances de la tragédie des amants de Vérone, de la plus grande douceur à l’extrême violence. Ces destins foudroyés laissent la place aux bonheurs et aux drames qui jalonnent les destins du commun des mortels. Rachmaninov décrit de grands chapitres rythmant l’existence de chacun, de l’enfance à la mort, avec sa symphonie chorale en quatre mouvements Les Cloches. L’Orchestre du Capitole convie Hannu Lintu, spécialiste de l’opéra et du ballet, pour ce programme d’inspiration dramatique, ainsi qu’un plateau vocal russe d’exception, et le fameux chœur Orfeón Donostiarra. 5 .
HALLE AUX GRAINS 1 Place Dupuy Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie
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English :
Many musical works tell the story of Romeo and Juliet’s impossible love.
L’événement HANNU LINTU Toulouse a été mis à jour le 2026-07-31 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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