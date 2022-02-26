Happy Day, Opéra de Lille, Lille

Happy Day Samedi 26 février 2022, 12h30 Opéra de Lille Nord

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2022-02-26T12:30:00+01:00 – 2022-02-26T18:30:00+01:00

Fin : 2022-02-26T12:30:00+01:00 – 2022-02-26T18:30:00+01:00

Les plus beaux espaces de l’Opéra vous accueillent pour de nouvelles expériences musicales, sonores et chorégraphiques !

Au programme

Terry Riley, In C

Un chef-d’œuvre de la musique répétitive (1964), par l’ensemble Le Balcon et les musiciens de l’ESMD Hauts-de-France – Lille, sous la direction de Maxime Pascal.

Ballade dans l’au-delà

Installation-performance en accès libre proposée par le Collectif Meute

Les mouvements des participants sont captés et amplifiés pour créer la sensation d’un immense espace vide et humide, paysage fictif des souvenirs et de l’au-delà.

Les Lecteurs

Chorégraphies collectives sous la houlette de David Rolland

Pas de spectateur assis, tout le monde danse en suivant les indications notées dans un petit carnet distribué à chaque participant !

Musiques-Fictions

Dans un dispositif immersif imaginé par l’Ircam, des textes d’Annie Ernaux et Marie NDiaye dialoguent avec des créations musicales d’Aurélien Dumont et Gérard Pesson. Bienvenue dans le salon littéraire du futur !

Karlheinz Stockhausen, Der Kinderfänger

Extrait de l’opéra Montag aus Licht (1986), ou comment la flûtiste du Balcon se transforme en joueur de flûte de Hamelin…

La fabrique d’un opéra

Mini-exposition sur les coulisses de la création du Songe d’une nuit d’été de Benjamin Britten (représentations du 6 au 22 mai 2022).

Programme détaillé sur opera-lille.fr

Opéra de Lille Place du théâtre, 59800 Lille Lille 59800 Lille-Centre Nord Hauts-de-France 03 62 21 21 21 [{« type »: « link », « value »: « https://www.opera-lille.fr/spectacle/happy-day-5/ »}]

Leurs histoires font des spectacles !

Myrtille Debièvre