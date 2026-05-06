MG FUNKY BAND (Live) + Dj Sets, Le Bistrot de St So, Lille
MG FUNKY BAND (Live) + Dj Sets, Le Bistrot de St So, Lille vendredi 8 mai 2026.
MG FUNKY BAND (Live) + Dj Sets 8 et 9 mai Le Bistrot de St So Nord
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-08T21:00:00+02:00 – 2026-05-08T23:59:00+02:00
Fin : 2026-05-09T00:00:00+02:00 – 2026-05-09T01:30:00+02:00
VENDREDI 8 MAI
→ MG FUNKY BAND (FUNK/SOUL LIVE COVERS) + DJ SET
21H–2H / GRATUIT
(SOUL/FUNK/DISCO/HOUSE)
Snack sur place 19h-22h
Début des concerts/dj sets : 21h
MG FUNKY BAND
► Prépare-toi à groover
MG Funky Band, c’est une formation de 8 musiciens talentueux qui te transporte instantanément des ambiances Funk & Soul des années 70 jusqu’aux grooves d’aujourd’hui.
Porté par une section cuivres explosive, une rythmique implacable et une énergie communicative, le MG Funky Band revisite les grands classiques du funk, de la soul et des sons ultra-dansants avec un seul objectif : faire vibrer la piste et lever le public
Un live généreux, festif et 100 % groove, entre vibes vintage et modernité, où chaque morceau est une invitation à danser.
Du funk, du groove, du plaisir… et beaucoup de sueur sur le dancefloor. Attention : impossible de rester immobile.
ECOUTE – REGARDE
► https://www.facebook.com/mgfunkyband
Le Bistrot de St So 17 Boulevard Jean-Baptiste Lebas Lille 59046 Lille-Centre Nord Hauts-de-France https://www.facebook.com/bistrotdestso;https://www.instagram.com/bistrotdestso/;https://garesaintsauveur.lille3000.com/ [{« data »: {« cache_age »: 86400, « description »: « 327 Followers, 20 Following, 64 Posts – See Instagram photos and videos from FUNKADEENA (@funkadeena) », « type »: « rich », « title »: « FUNKADEENA (@funkadeena) u2022 Instagram profile », « thumbnail_url »: « https://scontent-iad6-1.cdninstagram.com/v/t51.2885-19/443698173_1506577746561776_5756997775675738384_n.jpg?stp=dst-jpg_s100x100_tt6&_nc_cat=102&ccb=7-5&_nc_sid=bf7eb4&efg=eyJ2ZW5jb2RlX3RhZyI6InByb2ZpbGVfcGljLnd3dy44ODEuQzMifQ%3D%3D&_nc_ohc=rpxgvenqWPsQ7kNvwELIzMG&_nc_oc=AdqzIXmkJa0Hq0N_qsSI36m3vd4HFEe4-y_agYjW8QLr-Pmm173E0bc3VTr2LAl8Bhg&_nc_zt=24&_nc_ht=scontent-iad6-1.cdninstagram.com&_nc_ss=7a289&oh=00_Af0IJJEjTxBiG7SscodR9Y9q_kKfCxRyAivhia14hdq0Dw&oe=69E6506F », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.instagram.com/funkadeena/ », « script »: {« async »: true, « charset »: « utf-8 », « src »: « https://cdn.iframe.ly/embed.js »}, « thumbnail_height »: 100, « thumbnail_width »: 100, « options »: {« _disable_profile »: {« label »: « Disable profile embed », « value »: false}}, « html »: «
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Live funk et soul avec reprises des grands classiques, suivi d’un DJ set disco et house. Une soirée groove et dansante dès 21h. Snack sur place, entrée gratuite.
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