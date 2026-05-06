MG FUNKY BAND (Live) + Dj Sets, Le Bistrot de St So, Lille

MG FUNKY BAND (Live) + Dj Sets 8 et 9 mai Le Bistrot de St So Nord

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-08T21:00:00+02:00 – 2026-05-08T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-09T00:00:00+02:00 – 2026-05-09T01:30:00+02:00

VENDREDI 8 MAI

→ MG FUNKY BAND (FUNK/SOUL LIVE COVERS) + DJ SET

21H–2H / GRATUIT

(SOUL/FUNK/DISCO/HOUSE)

Snack sur place 19h-22h

Début des concerts/dj sets : 21h

MG FUNKY BAND

► Prépare-toi à groover

MG Funky Band, c’est une formation de 8 musiciens talentueux qui te transporte instantanément des ambiances Funk & Soul des années 70 jusqu’aux grooves d’aujourd’hui.

Porté par une section cuivres explosive, une rythmique implacable et une énergie communicative, le MG Funky Band revisite les grands classiques du funk, de la soul et des sons ultra-dansants avec un seul objectif : faire vibrer la piste et lever le public

Un live généreux, festif et 100 % groove, entre vibes vintage et modernité, où chaque morceau est une invitation à danser.

Du funk, du groove, du plaisir… et beaucoup de sueur sur le dancefloor. Attention : impossible de rester immobile.

ECOUTE – REGARDE

► https://www.facebook.com/mgfunkyband

Le Bistrot de St So 17 Boulevard Jean-Baptiste Lebas Lille 59046 Lille-Centre Nord Hauts-de-France https://www.facebook.com/bistrotdestso;https://www.instagram.com/bistrotdestso/;https://garesaintsauveur.lille3000.com/ [{« data »: {« cache_age »: 86400, « description »: « 327 Followers, 20 Following, 64 Posts – See Instagram photos and videos from FUNKADEENA (@funkadeena) », « type »: « rich », « title »: « FUNKADEENA (@funkadeena) u2022 Instagram profile », « thumbnail_url »: « https://scontent-iad6-1.cdninstagram.com/v/t51.2885-19/443698173_1506577746561776_5756997775675738384_n.jpg?stp=dst-jpg_s100x100_tt6&_nc_cat=102&ccb=7-5&_nc_sid=bf7eb4&efg=eyJ2ZW5jb2RlX3RhZyI6InByb2ZpbGVfcGljLnd3dy44ODEuQzMifQ%3D%3D&_nc_ohc=rpxgvenqWPsQ7kNvwELIzMG&_nc_oc=AdqzIXmkJa0Hq0N_qsSI36m3vd4HFEe4-y_agYjW8QLr-Pmm173E0bc3VTr2LAl8Bhg&_nc_zt=24&_nc_ht=scontent-iad6-1.cdninstagram.com&_nc_ss=7a289&oh=00_Af0IJJEjTxBiG7SscodR9Y9q_kKfCxRyAivhia14hdq0Dw&oe=69E6506F », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.instagram.com/funkadeena/ », « script »: {« async »: true, « charset »: « utf-8 », « src »: « https://cdn.iframe.ly/embed.js »}, « thumbnail_height »: 100, « thumbnail_width »: 100, « options »: {« _disable_profile »: {« label »: « Disable profile embed », « value »: false}}, « html »: «

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Live funk et soul avec reprises des grands classiques, suivi d’un DJ set disco et house. Une soirée groove et dansante dès 21h. Snack sur place, entrée gratuite.