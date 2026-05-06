Guilman • DJ set Vendredi 8 mai, 19h30 Gare Saint Sauveur Nord

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-08T19:30:00+02:00 – 2026-05-08T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-08T19:30:00+02:00 – 2026-05-08T23:59:00+02:00

···················· GUILMAN ····················

https://www.facebook.com/guilmanbb

Habitué du Cours St-So (même sous la pluie), Guilman revient pour caliente les corps et déboucher vos esgourdes de cet immonde cérumen accumulé pendant l’hivernation. Comme d’hab, il naviguera entre musique acoustique, électronique et sons non-identifiés : disco, house, afro, world, west indies, wave en tous genres et plein d’autres trucs plus ou moins audibles. Viens danser, tu vas aimer ces airs.

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···················· INFOS ····················

– Gratuit

– Événement soumis aux conditions météo du jour

– 25 boulevard Jean-Baptiste Lebas, Lille

Gare Saint Sauveur 17 bd Jean Baptiste Lebas Lille 59046 Lille-Centre Nord Hauts-de-France https://www.facebook.com/garesaintsauveur;https://www.instagram.com/lagaresaintsauveur/ [{« type »: « link », « value »: « https://facebook.com/events/s/guilman-dj-set/965007929841621/? »}] [{« link »: « https://www.facebook.com/guilmanbb »}, {« data »: {« author »: « Guilman », « cache_age »: 86400, « description »: « Ralentisseur de disquesnLe Groove des Familles », « type »: « rich », « title »: « Guilman », « thumbnail_url »: « https://i1.sndcdn.com/avatars-tU7UqoXaQB1bcJL3-5z80Zw-t500x500.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://soundcloud.com/guilman?ref=clipboard&p=i&c=1&si=728FFC85C3BA4867B86BABA77BC08B1C&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing », « thumbnail_height »: 500, « author_url »: « https://soundcloud.com/guilman », « thumbnail_width »: 500, « options »: {« _horizontal »: {« label »: « Slimmer horizontal player », « value »: false}, « _hide_comments »: {« label »: « Hide timed comments », « value »: false}, « _height »: {« values »: {« 0 »: « Let Iframely optimize player for the artwork », « 300 »: « 300px », « 400 »: « 400px », « 450 »: « 450px », « 600 »: « 600px »}, « label »: « Adjust height », « value »: 450}}, « html »: «

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RDV au Cours St-So, 25 boulevard Jean-Baptiste Lebas