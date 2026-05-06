DJ Hype + Keutch + Pelik, Le Bistrot de St So, Lille

DJ Hype + Keutch + Pelik 8 et 9 mai Le Bistrot de St So Nord

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-08T21:00:00+02:00 – 2026-05-08T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-09T00:00:00+02:00 – 2026-05-09T01:30:00+02:00

SAMEDI 9 MAI

→ DJ HYPE + DJ KEUTCH + PELIK

21H–2H / GRATUIT

(DRUM&BASS / JUNGLE)

Snack sur place 19h-22h

Début des concerts : 21h

DJ HYPE

► DJ Hype, de son vrai nom Kevin Ford, est un DJ et producteur britannique de jungle et de drum and bass. Il est né en 1968 et a commencé sa carrière musicale en 1982, en aidant PJ et Smiley avec leur sound system Heatwave à East London. Il a ensuite rejoint le groupe Shut Up and Dance, puis a commencé à produire de la musique en 1989 pour des labels tels que Kickin’Records, Strictly Underground et Suburban Base. Il a travaillé sur des titres célèbres tels que « Exorcist » et « The Bee », et a collaboré avec The Scientist pour créer l’un des premiers tubes jungle. DJ Hype a également animé une émission sur la station de radio pirate londonienne Fantasy FM, où il s’est fait connaître pour ses talents de mixage et de scratch.

En 1993, son titre « Shot in the Dark » sorti sur le label Suburban Base, a atteint le classement UK Singles Chart. DJ Hype est devenu un nom important dans la scène breakbeat hardcore et jungle, remportant les prix du meilleur DJ masculin et du meilleur DJ radio aux Hardcore Awards du Royaume-Uni en 1994 et 1995, respectivement. Il a également animé une émission sur la station de radio Kiss 100.

Le label de DJ Hype, Ganja Records, a gagné en popularité grâce à des titres de dance floor tels que « You Must Think First », « Tiger Style » et « Super Sharp Shooter » de DJ Zinc. En 1996, Ganja Records sort son premier album, « Still Smokin' », en collaboration avec l’imprint Frontline de Pascal. L’album a connu un grand succès, ce qui a conduit à un contrat avec la major BMG et à la création de True Playaz, un collectif de DJ, MC et producteurs. L’EP de DJ Hype, « New Frontiers », sorti en 1997 chez Parousia, a atteint la 56e place du classement des albums au Royaume-Uni.

DJ Hype est connu pour ses sets de jump-up, notamment lors des soirées Playaz au Fabric. Il a sorti de nombreux albums et compilations, dont « Drum and Bass Essentials » en 2009, et a collaboré avec des artistes tels que Andy C, Zinc et Pascal. Il continue de se produire et de produire de la musique, laissant une empreinte durable sur la scène jungle et drum and bass.

ECOUTE – REGARDE

► https://www.facebook.com/hypehypehype/?locale=fr_FR

► https://www.instagram.com/djhype_playaz/

DJ KEUTCH

► Keutch est animé par un amour féroce et passionné pour une variété de genres différents. À chaque fois, il est capable de créer de manière transparente une histoire sans com promis et qui change de genre, sans perdre en cohérence ni en verve. Ayant plus d’une vingtaine d’années d’expérience derrière les platines, il a une connaissance approfondie de la musique de club et une technique de mixage qui ne laisse aucuns dancefloors indifférent.

ECOUTE – REGARDE

Instagram → https://urls.fr/gJOO9i

Mixcloud → https://urls.fr/-Q7EE6

PELIK

► Un nom qui revient souvent quand on évoque la Drum & bass Lilloise depuis près d’une quinzaine d’année

Fondateur de Grabuge, puis membre des Hard Bass Dealers et Animateur radio de l’émission Bass Music « Reeeload ! » sur les ondes de RCV99, Pelik a le bagage solide pour créer le set qui te fera bouger sur le dancefloor !

Liquid ? Deep ? Jungle ? Roller ? Let’s see !

ECOUTE – REGARDE

https://pelik.captivate.fm/

https://www.youtube.com/@musicbypelik

https://soundcloud.com/pelikmusic

https://www.facebook.com/pelikmusic

https://www.facebook.com/RCV99LILLE

Le Bistrot de St So 17 Boulevard Jean-Baptiste Lebas Lille 59046 Lille-Centre Nord Hauts-de-France https://www.facebook.com/bistrotdestso;https://www.instagram.com/bistrotdestso/;https://garesaintsauveur.lille3000.com/ [{« link »: « https://www.facebook.com/hypehypehype/?locale=fr_FR »}, {« data »: {« cache_age »: 86400, « description »: « 84K Followers, 897 Following, 2,729 Posts – See Instagram photos and videos from DJ HYPE. PLAYAZ (@djhype_playaz) », « type »: « rich », « title »: « DJ HYPE. PLAYAZ (@djhype_playaz) u2022 Instagram profile », « thumbnail_url »: « https://scontent-iad3-2.cdninstagram.com/v/t51.82787-19/670004850_18575485156022327_114157361541931284_n.jpg?stp=dst-jpg_s100x100_tt6&_nc_cat=105&ccb=7-5&_nc_sid=bf7eb4&efg=eyJ2ZW5jb2RlX3RhZyI6InByb2ZpbGVfcGljLnd3dy44MjIuQzMifQ%3D%3D&_nc_ohc=JTgvnudECMQQ7kNvwHZPSZo&_nc_oc=AdpJEL1E104gJgJumOGtnQ5Mtj_KMTpddsalVnu__8PR48N6U9ZyuyljuNHNdrthQMU&_nc_zt=24&_nc_ht=scontent-iad3-2.cdninstagram.com&_nc_gid=juukCe4EDr6xzKzgbhQgBQ&oh=00_Af0enl_M_nU–mtsHe5m8eF8CtMmpb8NxsRRQgU0nNMitw&oe=69F0D775 », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.instagram.com/djhype_playaz/ », « script »: {« async »: true, « charset »: « utf-8 », « src »: « https://cdn.iframe.ly/embed.js »}, « thumbnail_height »: 100, « thumbnail_width »: 100, « options »: {« _disable_profile »: {« label »: « Disable profile embed », « value »: false}}, « html »: «

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DJ Hype, DJ Keutch, Pelik. Sets énergiques pour le dancefloor. Gratuit. Snack sur place 19h–22h.