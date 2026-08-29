Happy Healing Class Spécial Samhain Le Dojo de la Libération Le Puy-en-Velay

dimanche 15 novembre 2026 · Le Dojo de la Libération · Le Puy-en-Velay

Informations pratiques

Le Puy-en-Velay

Happy Healing Class Spécial Samhain

Le Dojo de la Libération 16 place de la libération Le Puy-en-Velay Haute-Loire

Tarif : 40 – 40 – 40 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-15 15:30:00

fin : 2026-11-15 18:30:00

Date(s) :

2026-11-15

Vivez une immersion holistique Happy Healing Class Spécial Samhain , dimanche 15 novembre, de 15h30 à 18h30. Un après-midi pour se reconnecter à soi, explorer des pratiques énergétiques et célébrer le passage vers une nouvelle saison.

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Le Dojo de la Libération 16 place de la libération Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes koream43@gmail.com

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English :

Experience a holistic Happy Healing Class: “Samhain Special,” Sunday, November 15, from 3:30 p.m. to 6:30 p.m. An afternoon to reconnect with yourself, explore energy practices, and celebrate the transition into a new season.

L’événement Happy Healing Class Spécial Samhain Le Puy-en-Velay a été mis à jour le 2026-08-29 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay