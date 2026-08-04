HAPPY HOUR AVEC LA FLÛTE HALLE AUX GRAINS Toulouse

Informations pratiques

Toulouse

HAPPY HOUR AVEC LA FLÛTE

HALLE AUX GRAINS 1 Place Dupuy Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 5 – 5 – 25 EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-02-06 18:00:00

fin : 2027-02-06 19:15:00

Date(s) :

2027-02-06

La flûte fait partie des doyennes de l’Orchestre tout en se distinguant par sa voix toute de légèreté et d’agilité.

Dès l’Antiquité, elle est associée aux divinités champêtres, ainsi qu’au chant des oiseaux, un imaginaire qui continue d’inspirer les compositeurs. Instrument le plus aigu de l’orchestre, le piccolo est également l’un des plus virtuoses. Lui aussi sera à l’honneur pour un concert de haute volée ! 5 .

HALLE AUX GRAINS 1 Place Dupuy Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie

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English :

The fl%FBte is one of the orchestra’s longest-serving members, yet she stands out for her light and agile tone.

L’événement HAPPY HOUR AVEC LA FLÛTE Toulouse a été mis à jour le 2026-07-30 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE