HAPPY HOUR AVEC LA FLÛTE HALLE AUX GRAINS Toulouse
samedi 6 février 2027 · HALLE AUX GRAINS · Toulouse
Informations pratiques
Toulouse
HAPPY HOUR AVEC LA FLÛTE
HALLE AUX GRAINS 1 Place Dupuy Toulouse Haute-Garonne
Tarif : 5 – 5 – 25 EUR
5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-02-06 18:00:00
fin : 2027-02-06 19:15:00
Date(s) :
2027-02-06
La flûte fait partie des doyennes de l’Orchestre tout en se distinguant par sa voix toute de légèreté et d’agilité.
Dès l’Antiquité, elle est associée aux divinités champêtres, ainsi qu’au chant des oiseaux, un imaginaire qui continue d’inspirer les compositeurs. Instrument le plus aigu de l’orchestre, le piccolo est également l’un des plus virtuoses. Lui aussi sera à l’honneur pour un concert de haute volée ! 5 .
HALLE AUX GRAINS 1 Place Dupuy Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie
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English :
The fl%FBte is one of the orchestra’s longest-serving members, yet she stands out for her light and agile tone.
L’événement HAPPY HOUR AVEC LA FLÛTE Toulouse a été mis à jour le 2026-07-30 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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