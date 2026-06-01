Happy Vibrations, Grand espace sécurisé proche du parking de Les Salines, La Rochelle

Happy Vibrations 21 et 22 juin Grand espace sécurisé proche du parking de Les Salines Charente-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-21T16:00:00+02:00 – 2026-06-21T23:59:00+02:00

Fin : 2026-06-22T00:00:00+02:00 – 2026-06-22T02:00:00+02:00

Une soirée musicale ouverte à tous, qui traverse les genres du dub à l’électro. Les ambiances s’enchaînent progressivement au fil de la nuit, offrant à chaque spectateur une expérience accessible, que l’on soit amateur de dub, de musique électronique ou simplement curieux.​​​​​​​​​​​​​​​​

Grand espace sécurisé proche du parking de Les Salines Jean Moulin, 17000 La Rochelle La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine Un grand espace en plein air, sécurisé et adapté à l’accueil d’événements musicaux et culturels, offrant un cadre convivial et ouvert à tous les publics.​​​​​​​​​​​​​​​​ Lieu facilement accessible, situé à proximité du centre-ville. Il est possible de s’y rendre à pied, à vélo ou en transports en commun. Des parkings sont également disponibles à proximité.​​​​​​​​​​​​​​​​

Une soirée musicale ouverte à tous, qui traverse les genres du dub à l’électro. Les ambiances s’enchaînent progressivement au fil de la nuit, offrant à chaque spectateur une expérience accessible, de…

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