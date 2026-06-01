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Happy Vibrations, Grand espace sécurisé proche du parking de Les Salines, La Rochelle

Happy Vibrations, Grand espace sécurisé proche du parking de Les Salines, La Rochelle

Happy Vibrations, Grand espace sécurisé proche du parking de Les Salines, La Rochelle dimanche 21 juin 2026.

Lieu : Grand espace sécurisé proche du parking de Les Salines

Adresse : Jean Moulin, 17000 La Rochelle

Ville : 17000 La Rochelle

Département : Charente-Maritime

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : lundi 22 juin 2026

Happy Vibrations 21 et 22 juin Grand espace sécurisé proche du parking de Les Salines Charente-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-21T16:00:00+02:00 – 2026-06-21T23:59:00+02:00
Fin : 2026-06-22T00:00:00+02:00 – 2026-06-22T02:00:00+02:00

Une soirée musicale ouverte à tous, qui traverse les genres du dub à l’électro. Les ambiances s’enchaînent progressivement au fil de la nuit, offrant à chaque spectateur une expérience accessible, que l’on soit amateur de dub, de musique électronique ou simplement curieux.​​​​​​​​​​​​​​​​

Grand espace sécurisé proche du parking de Les Salines Jean Moulin, 17000 La Rochelle La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine Un grand espace en plein air, sécurisé et adapté à l’accueil d’événements musicaux et culturels, offrant un cadre convivial et ouvert à tous les publics.​​​​​​​​​​​​​​​​ Lieu facilement accessible, situé à proximité du centre-ville. Il est possible de s’y rendre à pied, à vélo ou en transports en commun. Des parkings sont également disponibles à proximité.​​​​​​​​​​​​​​​​
Une soirée musicale ouverte à tous, qui traverse les genres du dub à l’électro. Les ambiances s’enchaînent progressivement au fil de la nuit, offrant à chaque spectateur une expérience accessible, de…

©ministère de la Culture

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