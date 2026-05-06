HARMAS. aux racines des couleurs de la vie Cité du végétal Valréas

Valréas

HARMAS. aux racines des couleurs de la vie

Cité du végétal Cité du Végétal, 14 C route de grillon (ancienne) Valréas Vaucluse

Tarif : – – 390 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-02 13:00:00

fin : 2026-10-04 14:00:00

Date(s) :

2026-10-02

Au cœur du nord Vaucluse des expertes ouvrent un espace pour ralentir, observer, mieux comprendre. Trois jours en relation avec le végétal. Découverte de deux racines rouges pour renouer avec le vivant, se recentrer, poser ses propres repères.

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Cité du végétal Cité du Végétal, 14 C route de grillon (ancienne) Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

In the heart of northern Vaucluse, experts open a space to slow down, observe and better understand. Three days in touch with plants. Discover two red roots to reconnect with the living, refocus and find your own bearings.

L’événement HARMAS. aux racines des couleurs de la vie Valréas a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes