Haroun Bonjour quand même Roubaix

Haroun Bonjour quand même

31 rue de l’Epeule Roubaix Roubaix Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 20:00:00

fin : 2026-05-29 21:20:00

Date(s) :

2026-05-29

Avec déjà cinq spectacles à son actif, Haroun s’impose comme l’un des humoristes les plus affûtés de sa génération. Subtil, incisif, doté d’un sens de l’observation redoutable, il explore sans détour les incohérences de notre société et les sujets sensibles qui agitent l’actualité.

En février 2023, il avait conquis un Colisée plein à craquer avec les Pasquinades de son précédent spectacle, une élégante référence au XVIIIe siècle pour désigner ses blagues, reflet d’un tempérament à la fois littéraire et mordant. Grâce à son humour à double lecture, Haroun invite à réfléchir tout en rassemblant un public large et varié. Véritable star des réseaux sociaux, ses vidéos cumulent des millions de vues.

Il revient aujourd’hui avec _Bonjour quand même_, un nouveau spectacle très attendu. Entre pensées fines, piques cinglantes et sarcasmes jamais gratuits, Haroun démontre que le rire demeure une arme salutaire face à l’hyperbole permanente de l’actualité.

31 rue de l’Epeule Roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 20 24 07 07 contact@coliseeroubaix.com

English :

With five shows to his credit, Haroun has established himself as one of the sharpest comedians of his generation. Subtle, incisive and endowed with a formidable sense of observation, he explores the inconsistencies of our society and the sensitive issues of the day.

In February 2023, he conquered a packed Colisée with the Pasquinades from his previous show, an elegant reference to the 18th century for his jokes, reflecting a temperament that is both literary and biting. Thanks to his double-edged humor, Haroun is a thought-provoker who appeals to a wide and varied audience. A veritable star on social networks, his videos rack up millions of views.

Now he’s back with _Bonjour quand même_, a much-anticipated new show. With a mix of sharp wit, scathing jabs and never gratuitous sarcasm, Haroun demonstrates that laughter remains a salutary weapon in the face of the constant hyperbole of current affairs.

