AGENDA · Vierzon
Haroun Vierzon
jeudi 8 avril 2027 · Vierzon
Informations pratiques
Vierzon
Haroun
37 Avenue de la République Vierzon Cher
Tarif : 45 – 45 – EUR
45
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-04-08 19:00:00
fin : 2027-04-08
Date(s) :
2027-04-08
Bonjour quant même. L’humour en arme de réflexion subtile. 45 .
37 Avenue de la République Vierzon 18100 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 53 02 60 billetterie-mac-nab@ville-vierzon.fr
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English :
L’événement Haroun Vierzon a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme de VIERZON
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