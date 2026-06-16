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AGENDA · Vierzon

Haroun Vierzon

jeudi 8 avril 2027 · Vierzon

Haroun Vierzon

Informations pratiques

Début
jeudi 8 avril 2027
Fin
jeudi 8 avril 2027
Heure de début
19:00:00
Adresse
37 Avenue de la République
Ville
18100 Vierzon
Département
Cher
Tarif
45 45 45 Tarif de base plein tarif

Vierzon

Haroun

37 Avenue de la République Vierzon Cher

Tarif : 45 – 45 – EUR
45
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-04-08 19:00:00
fin : 2027-04-08

Date(s) :
2027-04-08

Bonjour quant même. L’humour en arme de réflexion subtile. 45  .

37 Avenue de la République Vierzon 18100 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 53 02 60  billetterie-mac-nab@ville-vierzon.fr

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English :

L’événement Haroun Vierzon a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme de VIERZON

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