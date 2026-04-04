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HARRY POTTER ET LE PRINCE DE SANG-MÊLÉ – HARRY POTTER ET LE PRINCE HALLE TONY GARNIER Lyon

HARRY POTTER ET LE PRINCE DE SANG-MÊLÉ – HARRY POTTER ET LE PRINCE HALLE TONY GARNIER Lyon

HARRY POTTER ET LE PRINCE DE SANG-MÊLÉ – HARRY POTTER ET LE PRINCE HALLE TONY GARNIER Lyon samedi 9 janvier 2027.

Lieu : HALLE TONY GARNIER

Adresse : 20 PLACE DOCTEURS MERIEUX

Ville : 69007 Lyon

Département : 69

Début : 2027-01-09

Fin : 2027-01-09

Heure de début : 20:00

HARRY POTTER ET LE PRINCE DE SANG-MÊLÉ – HARRY POTTER ET LE PRINCE Début : 2027-01-09 à 20:00. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

HALLE TONY GARNIER 20 PLACE DOCTEURS MERIEUX 69007 Lyon 69

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