Hasards d’histoires – Bertrand Foly, Eglise de Tortefontaine, Tortefontaine

Informations pratiques

Hasards d’histoires – Bertrand Foly Samedi 12 septembre, 16h30 Eglise de Tortefontaine Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-12T16:30:00+02:00 – 2026-09-12T17:10:00+02:00

Fin : 2026-09-12T16:30:00+02:00 – 2026-09-12T17:10:00+02:00

Une balade guidée par le hasard des jeux dans l’univers de Nasr Edinn Hodja, quelque part au Moyen Orient au XIIIe siècle.

Tantôt enfant, homme ou vieillard, Nasr Edinn est paysan, juge, bouffon ou simplement fainéant.

Ses histoires sont drôles, touchantes, et souvent absurdes, mais non dénuée de philosophie.

Un spectacle qui ne sera jamais le même, car le sort et la bonne fortune décideront, avec l’assistance, des contes qui composeront chaque représentation.

À vous de jouer !

Eglise de Tortefontaine Place de l’église – Tortefontaine (62) Tortefontaine 62140 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/Pluie.Oiseaux/?locale=fr_FR »}]

Un casino de contes orientaux ! Pas-de-Calais

DR