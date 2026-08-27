Hassan Hajjaj + Acid Arab. My Rock Stars Philharmonie de Paris Paris

Informations pratiques

De Larache à Londres

Après une enfance dans la ville marocaine de Larache, Hassan Hajjaj grandit à Londres dans les années 1980, au cœur d’un bouillonnement contestataire et multiculturel rythmé par le reggae, le dub et le hip-hop. De cette culture du collage et du remix, il tire une pratique décomplexée de la mode, du design et de la photographie, à laquelle il s’initie en autodidacte. À la manière des photographes maliens Malick Sidibé et Seydou Keïta, il fait poser ses amis, qu’il a parfois pris soin d’habiller, devant des décors colorés. Dévoilant les archives personnelles et la démarche de l’artiste, l’exposition My Rock Stars raconte le parcours diasporique de Hassan Hajjaj, avec la musique comme vecteur de communication et d’émotions.

Gnawa Connection

À partir des années 1990, Hassan Hajjaj entame un travail auprès de la communauté gnawa en immortalisant ses maîtres les plus anciens. Issue de la rencontre d’héritages africains, arabes et amazighs, la culture gnawa est une tradition spirituelle et musicale ancestrale, aujourd’hui réhabilitée comme symbole de diversité et de résistance culturelle au Maroc. La puissante énergie des maîtres musiciens gnawa ne cesse d’irriguer son travail. Par la photographie, il en fait les figures d’une contre-culture, à rebours de toute folklorisation.

La fabrique des images : Andy Wahlou

Surnommé « Andy Wahlou » par son ami Rachid Taha, en hommage à Andy Warhol, dans un jeu avec le mot d’origine tamazight walou (rien du tout), Hassan Hajjaj brouille les clichés dans un télescopage entre culture africaine de la récupération et culture pop du détournement des objets de la société de consommation. La construction du cadre de ses photographies est un jeu avec les éléments architecturaux traditionnels, notamment le moucharabieh. Hassan Hajjaj a mis au point un véritable protocole dans la préparation de ses « Rock Stars » : lunettes, chaussettes, chapeaux, accessoires, mais aussi vêtements faits sur mesure. Les séances photos, souvent prises en lumière naturelle, sont généralement accompagnées de véritables concerts de musique, telle une séance rituelle festive. L’accrochage se prolonge dans la collection permanente, où des objets et des œuvres de Hassan Hajjaj viennent télescoper les instruments du Musée dans une démarche joyeusement irrévérencieuse.

Synergies sonores et visuelles

Précurseur de l’électro orientale en France, le groupe Acid Arab conçoit une musique inédite pour accompagner l’exposition et en prolonger l’énergie. Mêlant rythmes ancestraux, pulsations techno, énergie punk, disco et rap, leur création sonore célèbre les héritages musicaux d’Afrique du Nord et du Moyen-Orient.

Billie Eilish, Madonna, Rachid Taha, Lee Scratch Perry, Alicia Keys & Swizz Beatz, m’alem gnawa Babohot… Le Musée de la musique accueille le panthéon musical du photographe, styliste et plasticien Hassan Hajjaj dans une installation qui célèbre la diversité de ses influences culturelles et la liberté de création. En écho, le groupe Acid Arab plonge le visiteur dans une alchimie musicale, avec une création électro, mêlant sons traditionnels du monde arabe, basses électroniques et pulsations globales.

Du mardi 22 septembre 2026 au dimanche 25 avril 2027 :

samedi, dimanche

de 10h00 à 18h00

mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 12h00 à 18h00

payant

Ouverture des réservations en septembre 2026.

De 0 à 8 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-22T15:00:00+02:00

fin : 2027-04-25T21:00:00+02:00

Date(s) : 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Philharmonie de Paris 221 Av. Jean Jaurès 75019 Paris

Métro -> 5 : Porte de Pantin (Paris) (29m)

Bus -> 75151 : Porte de Pantin (Paris) (29m)

Vélib -> Cité de la Musique (83.81m)

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