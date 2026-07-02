Informations pratiques

Pithiviers

Hatiao club Spectacle musical

14 Place Denis Poisson Pithiviers Loiret

Tarif : 18 – 18 – EUR

18

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-25 20:30:00

fin : 2027-03-25

Date(s) :

2027-03-25

Un voyage sensible et musical s’invite au Théâtre du Donjon à Pithiviers ! Issu de 300 témoignages, Hatiao Club vous entraîne dans l’enquête d’une fratrie qui découvre le lieu secret de leur grand-mère. Une histoire d’amour, de terroir et de famille dès 9 ans.

Poussez les portes d’un lieu secret chargé de souvenirs et d’émotions au Théâtre du Donjon à Pithiviers ! Ce jeudi 25 mars, la Compagnie La Levée vous présente Hatiao Club , un spectacle théâtral et musical d’une rare sensibilité.

À la veille de l’enterrement d’Azou, leur grand-mère bretonne, trois petits-enfants découvrent son jardin secret et décident d’y mener l’enquête. Autour d’une omelette et d’une tartine de beurre, les tiroirs s’ouvrent en chansons pour révéler des mystères universels.

Fruit de deux ans de collecte de témoignages auprès des habitants, cette création unique oscille entre réalité et fiction, célébrant avec tendresse la mer, le terroir et les liens familiaux. Une magnifique leçon d’amour à partager dès 9 ans. Tarif A.

Réservez vite vos places ! 18 .

14 Place Denis Poisson Pithiviers 45300 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 32 06 45

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A heartfelt and musical journey comes to the Théâtre du Donjon in Pithiviers! Based on 300 personal accounts, “Hatiao Club” takes you on a journey with a group of siblings as they discover their grandmother’s secret hideaway. A story of love, local culture, and family—for ages 9 and up.

L’événement Hatiao club Spectacle musical Pithiviers a été mis à jour le 2026-07-11 par OT GRAND PITHIVERAIS