HAUT LES COEURS STUDIO 55 Toulouse
samedi 14 novembre 2026 · STUDIO 55 · Toulouse
Informations pratiques
Toulouse
HAUT LES COEURS
STUDIO 55 55 Avenue Louis Breguet Toulouse Haute-Garonne
Tarif : 21 – 21 – EUR
21
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-14 18:45:00
fin : 2026-12-12 20:00:00
Date(s) :
2026-11-14 2026-12-12
Mélissa, si tes cheveux dépassent de la photo, c’est que le cadre, il est trop petit pour toi !
Itinéraire d’une petite fille à qui l’on prédit un destin extraordinaire et qui va grandir avec cette conviction.
Mélissa est magistrale dans ce spectacle drôle et plein d’émotions truffé de références. On adore !
On passe par toutes les émotions dans ce spectacle ! (La Dépêche du Midi) 21 .
STUDIO 55 55 Avenue Louis Breguet Toulouse 31400 Haute-Garonne Occitanie
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English :
Melissa, if your hair is sticking out of the photo, it’s because the frame is too small for you!
L’événement HAUT LES COEURS Toulouse a été mis à jour le 2026-08-12 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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