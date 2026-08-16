HAUT LES COEURS STUDIO 55 Toulouse

Informations pratiques

Toulouse

HAUT LES COEURS

STUDIO 55 55 Avenue Louis Breguet Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 21 – 21 – EUR

21

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-14 18:45:00

fin : 2026-12-12 20:00:00

Date(s) :

2026-11-14 2026-12-12

Mélissa, si tes cheveux dépassent de la photo, c’est que le cadre, il est trop petit pour toi !

Itinéraire d’une petite fille à qui l’on prédit un destin extraordinaire et qui va grandir avec cette conviction.

Mélissa est magistrale dans ce spectacle drôle et plein d’émotions truffé de références. On adore !

On passe par toutes les émotions dans ce spectacle ! (La Dépêche du Midi) 21 .

STUDIO 55 55 Avenue Louis Breguet Toulouse 31400 Haute-Garonne Occitanie

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English :

Melissa, if your hair is sticking out of the photo, it’s because the frame is too small for you!

L’événement HAUT LES COEURS Toulouse a été mis à jour le 2026-08-12 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE