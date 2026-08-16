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HAUT LES COEURS STUDIO 55 Toulouse

samedi 14 novembre 2026 · STUDIO 55 · Toulouse

Informations pratiques

Début
samedi 14 novembre 2026
Fin
samedi 14 novembre 2026
Heure de début
18:45:00
Lieu
STUDIO 55
Adresse
55 Avenue Louis Breguet
Ville
31400 Toulouse
Département
Haute-Garonne
Tarif
21 21 21 Tarif de base plein tarif

Toulouse

HAUT LES COEURS

STUDIO 55 55 Avenue Louis Breguet Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 21 – 21 – EUR
21
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-14 18:45:00
fin : 2026-12-12 20:00:00

Date(s) :
2026-11-14 2026-12-12

Mélissa, si tes cheveux dépassent de la photo, c’est que le cadre, il est trop petit pour toi !
Itinéraire d’une petite fille à qui l’on prédit un destin extraordinaire et qui va grandir avec cette conviction.
Mélissa est magistrale dans ce spectacle drôle et plein d’émotions truffé de références. On adore !
On passe par toutes les émotions dans ce spectacle ! (La Dépêche du Midi) 21  .

STUDIO 55 55 Avenue Louis Breguet Toulouse 31400 Haute-Garonne Occitanie  

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English :

Melissa, if your hair is sticking out of the photo, it’s because the frame is too small for you!

L’événement HAUT LES COEURS Toulouse a été mis à jour le 2026-08-12 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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