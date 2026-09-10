HAUTS CRIS (MINIATURE) THEATRE GARONNE Toulouse
jeudi 21 janvier 2027 · THEATRE GARONNE · Toulouse
Informations pratiques
Toulouse
HAUTS CRIS (MINIATURE)
THEATRE GARONNE 1 Avenue du Château d’Eau Toulouse Haute-Garonne
Tarif : 10 – 10 – 25 EUR
10
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-21 18:30:00
fin : 2027-01-23 19:15:00
Date(s) :
2027-01-21 2027-01-23
Le cri est généralement l’expression d’un trop-plein, l’expulsion soudaine d’une accumulation intérieure. C’est tout ce processus d’amoncellement, puis de délivrance, qui mène l’écriture de Vincent Dupont, pour ce seul-en-scène cathartique.
Il y a d’abord un corps, contraint dans l’espace d’un salon trop propre aux dimensions étriquées. Là, chaque souffle, chaque geste, chaque son prend une dimension gigantesque. Une écriture du détail qui tient autant de l’interprétation que de la performance scénographique, pour ce spectacle qui établit un dialogue nécessaire entre la présence, la poésie et l’espace physique et sonore. Hauts Cris (miniature) met ce corps à l’épreuve de tout ce qui le traverse et le transforme en caisse de résonance. En réponse aux vers du poète Agrippa d’Aubigné, Vincent Dupont se déploie peu à peu, de son premier soupir jusqu’au cri libérateur, vers une musicalité physique au service de cette révolte émancipatrice. 10 .
THEATRE GARONNE 1 Avenue du Château d’Eau Toulouse 31300 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 48 54 77 contact@theatregaronne.com
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English :
A scream is generally the expression of an overflow, the sudden expulsion of an internal buildup. It is this entire process of accumulation, followed by release, that drives Vincent Dupont’s writing in this cathartic one-man show.
L’événement HAUTS CRIS (MINIATURE) Toulouse a été mis à jour le 2026-08-17 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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