Informations pratiques

Nice

Heart Failure and Cardio-Renal-Metabolic Guidelines Forum 2026

29 boulevard Franck Pilatte Nice Alpes-Maritimes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-19

fin : 2026-10-20

Date(s) :

2026-10-19

Forum sur les recommandations relatives à l’insuffisance cardiaque visant à améliorer la compréhension du processus d’élaboration des recommandations existantes et de syndrome cardiorénal, et ses implications pour la pratique clinique.

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29 boulevard Franck Pilatte Nice 06300 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English : Heart Failure and Cardio-Renal-Metabolic Guidelines Forum 2026

Forum on recommendations regarding heart failure, aimed at improving understanding of the process by which existing recommendations are developed, as well as the cardiorenal syndrome and its implications for clinical practice.

L’événement Heart Failure and Cardio-Renal-Metabolic Guidelines Forum 2026 Nice a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de Tourisme Métropolitain Nice Côte d’Azur