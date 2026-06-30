Heart Failure and Cardio-Renal-Metabolic Guidelines Forum 2026 Nice
lundi 19 octobre 2026 · Nice
Informations pratiques
Nice
Heart Failure and Cardio-Renal-Metabolic Guidelines Forum 2026
29 boulevard Franck Pilatte Nice Alpes-Maritimes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-19
fin : 2026-10-20
Date(s) :
2026-10-19
Forum sur les recommandations relatives à l’insuffisance cardiaque visant à améliorer la compréhension du processus d’élaboration des recommandations existantes et de syndrome cardiorénal, et ses implications pour la pratique clinique.
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29 boulevard Franck Pilatte Nice 06300 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English : Heart Failure and Cardio-Renal-Metabolic Guidelines Forum 2026
Forum on recommendations regarding heart failure, aimed at improving understanding of the process by which existing recommendations are developed, as well as the cardiorenal syndrome and its implications for clinical practice.
L’événement Heart Failure and Cardio-Renal-Metabolic Guidelines Forum 2026 Nice a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de Tourisme Métropolitain Nice Côte d’Azur
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