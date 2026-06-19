Ispagnac

HEBDOS DE L’ÉTÉ JUNE BUG

Route du Beldou Ispagnac Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-07

Les hebdos de l’été, au Pré Morjal à Ispagnac. 21h June Bug

Concert d’electronic Folk!

Rendez-vous incontournable de l’été en Lozère, LES HEBDOS DE L’ÉTÉ propose une programmation musicale éclectique et de qualité !

JUNE BUG

Electronic Folk.

L’orage gronde sur les old harry rocks. Imaginez une montagne qui brûle et pourtant une lueur paisible qui s’y installerait. La brume se dissipe, la voix nous enveloppe. Des sonorités folk, ils n’en font ni feu ni lieu et on vagabonde quelque part entre les

musiques bricolées de Tune Yards, les titres sombres de Billie Eilish, les mesures répétitives de Stereolab et la plume sensible de Kae Tempest. .

Route du Beldou Ispagnac 48320 Lozère Occitanie +33 6 70 21 83 65 leshebdosdelete@gmail.com

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English :

Summer Weekly Concerts at Pr%E9 Morjal %E0 Ispagnac. 9 p.m.: June Bug

Electronic folk concert!

L’événement HEBDOS DE L’ÉTÉ JUNE BUG Ispagnac a été mis à jour le 2026-06-19 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes