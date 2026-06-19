HEBDOS DE L’ÉTÉ JUNE BUG Ispagnac
HEBDOS DE L’ÉTÉ JUNE BUG Ispagnac vendredi 7 août 2026.
Ispagnac
HEBDOS DE L’ÉTÉ JUNE BUG
Route du Beldou Ispagnac Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07
fin : 2026-08-07
Date(s) :
2026-08-07
Les hebdos de l’été, au Pré Morjal à Ispagnac. 21h June Bug
Concert d’electronic Folk!
Rendez-vous incontournable de l’été en Lozère, LES HEBDOS DE L’ÉTÉ propose une programmation musicale éclectique et de qualité !
JUNE BUG
Electronic Folk.
L’orage gronde sur les old harry rocks. Imaginez une montagne qui brûle et pourtant une lueur paisible qui s’y installerait. La brume se dissipe, la voix nous enveloppe. Des sonorités folk, ils n’en font ni feu ni lieu et on vagabonde quelque part entre les
musiques bricolées de Tune Yards, les titres sombres de Billie Eilish, les mesures répétitives de Stereolab et la plume sensible de Kae Tempest. .
Route du Beldou Ispagnac 48320 Lozère Occitanie +33 6 70 21 83 65 leshebdosdelete@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Summer Weekly Concerts at Pr%E9 Morjal %E0 Ispagnac. 9 p.m.: June Bug
Electronic folk concert!
L’événement HEBDOS DE L’ÉTÉ JUNE BUG Ispagnac a été mis à jour le 2026-06-19 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes
À voir aussi à Ispagnac (Lozère)
- CINECO LES VOYAGES DE TEREZA place du village Ispagnac 3 juillet 2026
- COURSE DE LA FRAISE Ispagnac 5 juillet 2026
- INITIATION PÊCHE AU COUP EN RIVIÈRE Ispagnac 8 juillet 2026
- CONCERT ALEX LE BAIL Ispagnac 16 juillet 2026
- YAKKO LE MAGICIEN Ispagnac 19 juillet 2026