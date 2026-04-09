HEC Paris Jouy-en-Josas
HEC Paris Jouy-en-Josas vendredi 10 avril 2026.
HEC Paris Jouy-en-Josas Vendredi 10 avril, 14h00
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-04-10T14:00:00.000+02:00
Fin : 2026-04-10T15:15:00.000+02:00
1
https://www.hec.edu/en/faculty-research/events/defining-privacy-modeling-it-machine-learning-perspective
HEC Paris 1 Rue de la Libération 78350 Jouy-en-Josas Les Metz Jouy-en-Josas 78350 Yvelines
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Jouy-en-Josas (Yvelines)
- Journées Européennes des Métiers d’Art Musée de la Toile de Jouy Jouy-en-Josas 11 avril 2026
- HEC Paris Jouy-en-Josas 13 avril 2026
- HEC Paris Jouy-en-Josas 19 avril 2026
- HEC Paris Jouy-en-Josas 20 avril 2026
- HEC Paris Jouy-en-Josas 22 avril 2026