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HEC Paris Jouy-en-Josas

HEC Paris Jouy-en-Josas

HEC Paris Jouy-en-Josas mercredi 29 avril 2026.

Lieu : HEC Paris

Adresse : 1 Rue de la Libération 78350 Jouy-en-Josas

Ville : 78350 Jouy-en-Josas

Département : Yvelines

Début : mercredi 29 avril 2026

Fin : mercredi 29 avril 2026

HEC Paris Jouy-en-Josas Mercredi 29 avril, 14h00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-04-29T14:00:00.000+02:00
Fin : 2026-04-29T15:30:00.000+02:00

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 https://www.hec.edu/en/faculty-research/events/artificial-intelligence-work-power-participation-and-future-labour-governance

HEC Paris 1 Rue de la Libération 78350 Jouy-en-Josas Les Metz Jouy-en-Josas 78350 Yvelines


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