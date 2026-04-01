HEC Paris Jouy-en-Josas Mercredi 29 avril, 18h00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-04-29T18:00:00.000+02:00

Fin : 2026-04-29T19:30:00.000+02:00

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https://zoom.us/webinar/register/9217751611080/WN_hPJmX0f-RUehEbMj_NeyaA#/registration

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