Hector BERLIOZ et les voix féminines de son temps Médiathèque musicale de Paris – Christiane Eda-Pierre Paris

Un récital de piano inédit !

Ce projet artistique, en partenariat avec la Médiathèque musicale de Paris, est organisé par le Conservatoire municipal du 10e arrondissement Hector Berlioz. Le célèbre compositeur est mis à l’honneur, ainsi que ses contemporains, à travers la saison culturelle 2025-2026 de l’établissement. L’originalité de ce concert, faisant la part belle au piano, réside dans son programme mélangeant œuvres connues et compositions originales.

Des compositrices marginalisées

Au XIXème siècle, composer de la musique était un domaine principalement réservé aux hommes, laissant peu de place aux compositrices. Souvent privées de formation et peu reconnues par leurs contemporains, celles-ci voyaient leurs aspirations artistiques limitées par les normes sociales de l’époque qui les assignaient principalement à la sphère familiale.

Figure majeure du romantisme français, Hector BERLIOZ a, comme beaucoup de ses contemporains, évolué dans ce milieu où les femmes compositrices étaient largement marginalisées. Pourtant, plusieurs d’entre elles, contemporaines ou proches de son cercle, ont su faire entendre leur voix et rencontrer un certain succès.

Ce programme musical permettra ainsi de mettre en lumière les liens unissant Hector BERLIOZ à certaines d’entre elles, avec en final un hommage du compositeur et pianiste Guillaume PROD’HOMME, qui revisitera son univers à travers une œuvre originale composée pour l’occasion : Hector et la fantastique symphonie.

Programme musical :

1) Hector BERLIOZ : Marche hongroise (extraite de La Damnation de Faust )

Juliette FRAYSSE, piano

2) Fanny MENDELSSOHN : Mélodie

Eros KARAYEL, piano

3) Louise FARRENC : Mélodie en la bémol majeur

Adélaïde TRESMONTANT, piano

4) Hector BERLIOZ / Franz LISZT : L’idée fixe S.395 ( Andante amoroso d’après une mélodie de Hector BERLIOZ )

Adélaïde TRESMONTANT, piano

5) Louise BERTIN : Romance (extraite de son opéra La Esmeralda )

Manon CHAUVIN, chant & Adélaïde TRESMONTANT, piano

6) Clémence DE GRANDVAL : Sérénade pour violoncelle et piano

Anasthase MALESEVIC, violoncelle & Adélaïde TRESMONTANT, piano

7) Mel BONIS : Desdemona (extrait de Femmes de légende)

Adélaïde TRESMONTANT, piano

8) Guillaume PROD’HOMME : Hector et la Fantastique Symphonie (8 pièces pour piano)

Labyrinthe, par Clémence FREMONT

Le temps qui passe, par Thalia LAVERGNE

Nos rêves d’enfants, par Elyo GENDRE GANNE

Où est passé Hector? par Waël BOULAGLHEM et Ulysse MARTIN

Hector se balade, par Ayline DE BAZILLAC

Harriet et Hector, par Thalia LAVERGNE

Dies irae, par Hadrien RAMOUNI

L’idée fixe, par Norgyun VERCAMER

Avec la participation :

Des élèves des classes de piano de Michaël NGUYEN, Guillaume PROD’HOMME, Angelina JAMIN, Morgane LE CORRE, Eric VIDONNE et Georges EL DACCACHE.

Avec la participation des classes de théâtre de chant de Maguelone PARIGOT, et de musique de chambre de Michaël NGUYEN.

Des compositrices inspirées, des liens méconnus, une histoire à (ré)écouter !

Le samedi 13 juin 2026

de 16h30 à 17h30

gratuit Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-13T19:30:00+02:00

fin : 2026-06-13T20:30:00+02:00

Date(s) : 2026-06-13T16:30:00+02:00_2026-06-13T17:30:00+02:00

Médiathèque musicale de Paris – Christiane Eda-Pierre 8 porte Saint Eustache 75001 Paris



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