Hector et la fantastique symphonie Mairie du 10e arrondissement PARIS

Un concert dans un lieu exceptionnel

La salle des fêtes de la mairie du 10e accueille le Conservatoire Hector Berlioz pour ce concert. La séparation entre la nef centrale et les deux salons carrés qui composent cet ensemble se fait par de longues colonnes corinthiennes cannelées. Un ensemble de dix panneaux peints sur toile marouflée et de deux plafonds fut réalisé par plu sieurs artistes.

Une création inédite

Dans le cadre de la thématique de la saison culturelle du conservatoire Hector Berlioz, cette cantate a été écrite spécialement pour l’occasion par Guillaume Prod’homme, compositeur et professeur de piano à l’attention des chœurs d’enfants dirigés par la cheffe Gaëlle Caro. Sur des textes écrits par Jean Colas, poète et écrivain, cette œuvre nous propose de découvrir une cantate en huit mouvements qui nous parle des idées, de là où elles naissent, de là où elles grandissent et de ce qu’on en fait…

Hector et sa muse

Pour Hector Berlioz, en cette année 1830, c’est la page blanche. Comment trouver l’inspiration quand on se sent vide, et qu’on est un grand compositeur? Comment créer une musique nouvelle, qui de plus, pourrait attirer l’attention d’Harriet, son nouveau grand amour ?

Il composa alors par la suite sa célèbre symphonie fantastique, œuvre emblématique du romantisme français.

Cette création vient rendre hommage à ce monument musical avec un regard nouveau et actualisé sur le processus de création. Associés à elle, les enfants vont ainsi mettre à l’honneur l’âme tutélaire du conservatoire.

Distribution :

Musique de Guillaume Prod’homme

Texte de Jean Colas

Cheffe de chœur : Gaëlle Caro

Flûte : Lana Markovic, élève de Michel Rousseau

Avec les élèves de la filière voix

Ne manquez pas cette création mondiale et inédite avec une chorale d’enfants !

Le vendredi 19 juin 2026

de 19h30 à 20h00

gratuit Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-19T22:30:00+02:00

fin : 2026-06-19T23:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-19T19:30:00+02:00_2026-06-19T20:00:00+02:00

Mairie du 10e arrondissement 72 Rue du Faubourg Saint-Martin 75010 PARIS



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