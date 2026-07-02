Hector Moralez + Cimaï & Johan, Le Bistrot de St So, Lille

Informations pratiques

Hector Moralez + Cimaï & Johan 2 et 3 octobre Le Bistrot de St So Nord

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-02T21:00:00+02:00 – 2026-10-02T23:59:00+02:00

Fin : 2026-10-03T00:00:00+02:00 – 2026-10-03T01:30:00+02:00

VENDREDI 2 OCTOBRE

→ HECTOR MORALEZ (USA) + CIMAÏ & JOHAN (H2O WHITE ROOM)

21H–2H / GRATUIT

(HOUSE / FUNKY HOUSE)

Snack sur place 19h-22h

Début des sets : 22h

HECTOR MORALEZ

► Hector Moralez est DJ, producteur et l’une des figures emblématiques de la scène house underground internationale. Originaire d’Oakland (Californie), il développe depuis les années 90 un son unique mêlant House, Funk, Techno et influences soulful. Réputé pour l’énergie de ses sets et sa technique derrière les platines, il s’est produit dans des clubs mythiques tels que le Rex Club (Paris), The End et Egg (Londres), ou encore 1015 Folsom (San Francisco). Ancien résident du Rex Club et du Sankeys Ibiza, Hector continue aujourd’hui de défendre une vision authentique et intemporelle de la house music.

CIMAÏ & JOHAN

► Johan & Cimaï, anciens résidents emblématiques de la White Room du H2O Club, débarquent aux platines pour une nuit placée sous le signe de la Funky House & House. Johan, figure culte de la scène belge, a débuté à At The Villa avant de faire vibrer les clubs les plus mythiques du pays. À ses côtés, Cimaï, DJ passionné et fin sélectionneur, connu pour ses sets chaleureux et groovy. Un duo légendaire, taillé pour faire danser les vrais amateurs de sons authentiques. Ambiance garantie !

Côté miam miam, le snack sera là pour vous caler avant le dancefloor : de 19h à 22h, street-food asiatique 100% maison — nems, poulet frit coréen, bánh-mi, frites, options végé…

De quoi repartir avec le sourire et le ventre heureux.

Bistrot de St So – Gare Saint-Sauveur

17 Bd JB Lebas – Lille

Ⓜ️ M°2 Lille Grand Palais / Mairie de Lille

À St So, on défend une ambiance inclusive, respectueuse et bienveillante.

Viens comme tu es.

Le Bistrot de St So 17 Boulevard Jean-Baptiste Lebas Lille 59046 Lille-Centre Nord Hauts-de-France https://www.facebook.com/bistrotdestso;https://www.instagram.com/bistrotdestso/;https://garesaintsauveur.lille3000.com/

H2O White Room Vibes !