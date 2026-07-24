Heka Place des Droits de l’Homme Montceau-les-Mines
mercredi 17 février 2027 · Place des Droits de l'Homme · Montceau-les-Mines
Informations pratiques
Montceau-les-Mines
Heka
Place des Droits de l’Homme L’Embarcadère Montceau-les-Mines Saône-et-Loire
Tarif : 20 – 20 – 25 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-02-17 16:00:00
fin : 2027-02-17
Date(s) :
2027-02-17
S’inspirant de la connexion complexe entre le jonglage et la magie, Heka (le dieu égyptien de la magie !) transporte le public dans un univers fascinant où la réalité se confond avec l’illusion. Heka transcende les frontières, invitant les spectateurs à un voyage où les objets apparaissent et disparaissent, lévitent et se transforment sous leurs yeux. Et en tension derrière l’illusion se pose la question qu’est-ce qui est réel et qu’est-ce qui n’est qu’une illusion ? .
Place des Droits de l’Homme L’Embarcadère Montceau-les-Mines 71300 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 67 78 10 lembarcadere@montceaulesmines.fr
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English : Heka
L’événement Heka Montceau-les-Mines a été mis à jour le 2026-07-24 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)
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