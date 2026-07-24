Heka Place des Droits de l’Homme Montceau-les-Mines

Informations pratiques

Montceau-les-Mines

Heka

Place des Droits de l’Homme L’Embarcadère Montceau-les-Mines Saône-et-Loire

Tarif : 20 – 20 – 25 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-02-17 16:00:00

fin : 2027-02-17

Date(s) :

2027-02-17

S’inspirant de la connexion complexe entre le jonglage et la magie, Heka (le dieu égyptien de la magie !) transporte le public dans un univers fascinant où la réalité se confond avec l’illusion. Heka transcende les frontières, invitant les spectateurs à un voyage où les objets apparaissent et disparaissent, lévitent et se transforment sous leurs yeux. Et en tension derrière l’illusion se pose la question qu’est-ce qui est réel et qu’est-ce qui n’est qu’une illusion ? .

Place des Droits de l’Homme L’Embarcadère Montceau-les-Mines 71300 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 67 78 10 lembarcadere@montceaulesmines.fr

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English : Heka

L’événement Heka Montceau-les-Mines a été mis à jour le 2026-07-24 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)