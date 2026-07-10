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Helena Zénith de Limoges Zénith de Limoges Limoges

samedi 5 décembre 2026 · Zénith de Limoges · Limoges

Helena Zénith de Limoges Zénith de Limoges Limoges

Informations pratiques

Début
samedi 5 décembre 2026
Fin
samedi 5 décembre 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
Zénith de Limoges
Adresse
16 Avenue Jean Monnet
Ville
87100 Limoges
Département
Haute-Vienne
Tarif
39 39 69 Tarif de base plein tarif

Limoges

Helena Zénith de Limoges

Zénith de Limoges 16 Avenue Jean Monnet Limoges Haute-Vienne

Tarif : 39 – 39 – 69 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-05 20:00:00
fin : 2026-12-05 22:00:00

Date(s) :
2026-12-05

Avec sa voix douce et puissante, son énergie solaire et sa personnalité attachante, la révélation musicale Helena s’en va pour sa première tournée en solo en 2025.
D’étudiante à jeune artiste, la vie d’Helena a radicalement changé en quelques mois ; de quelques chansons improvisées cachée dans sa chambre, à la scène de l’Accor Arena où elle a interprété à l’occasion d’une des 74 dates de la tournée triomphale de la Star Academy, son 1er single “Summer body” devenu LE hit mélancolique de l’été 2024. Ses premières chansons sont à son image aussi touchantes qu’authentiques et toujours remplies d’espoir et d’humour.
Elle qui pose des mots justes sur le quotidien d’une jeune femme de 22 ans qui a du mal à réaliser tout ce qui lui arrive, c’est maintenant avec fierté et émotion qu’elle convie son public à venir chanter avec elle à l’ocassion de sa première tournée en solo.   .

Zénith de Limoges 16 Avenue Jean Monnet Limoges 87100 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 33 28 16 

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English : Helena Zénith de Limoges

L’événement Helena Zénith de Limoges Limoges a été mis à jour le 2026-07-10 par OT Limoges Métropole

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