Helena Zénith de Limoges Zénith de Limoges Limoges

Informations pratiques

Limoges

Helena Zénith de Limoges

Zénith de Limoges 16 Avenue Jean Monnet Limoges Haute-Vienne

Tarif : 39 – 39 – 69 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-05 20:00:00

fin : 2026-12-05 22:00:00

Date(s) :

2026-12-05

Avec sa voix douce et puissante, son énergie solaire et sa personnalité attachante, la révélation musicale Helena s’en va pour sa première tournée en solo en 2025.

D’étudiante à jeune artiste, la vie d’Helena a radicalement changé en quelques mois ; de quelques chansons improvisées cachée dans sa chambre, à la scène de l’Accor Arena où elle a interprété à l’occasion d’une des 74 dates de la tournée triomphale de la Star Academy, son 1er single “Summer body” devenu LE hit mélancolique de l’été 2024. Ses premières chansons sont à son image aussi touchantes qu’authentiques et toujours remplies d’espoir et d’humour.

Elle qui pose des mots justes sur le quotidien d’une jeune femme de 22 ans qui a du mal à réaliser tout ce qui lui arrive, c’est maintenant avec fierté et émotion qu’elle convie son public à venir chanter avec elle à l’ocassion de sa première tournée en solo. .

Zénith de Limoges 16 Avenue Jean Monnet Limoges 87100 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 33 28 16

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English : Helena Zénith de Limoges

L’événement Helena Zénith de Limoges Limoges a été mis à jour le 2026-07-10 par OT Limoges Métropole