Helena Zénith de Limoges Zénith de Limoges Limoges
samedi 5 décembre 2026 · Zénith de Limoges · Limoges
Informations pratiques
Limoges
Helena Zénith de Limoges
Zénith de Limoges 16 Avenue Jean Monnet Limoges Haute-Vienne
Tarif : 39 – 39 – 69 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-05 20:00:00
fin : 2026-12-05 22:00:00
Date(s) :
2026-12-05
Avec sa voix douce et puissante, son énergie solaire et sa personnalité attachante, la révélation musicale Helena s’en va pour sa première tournée en solo en 2025.
D’étudiante à jeune artiste, la vie d’Helena a radicalement changé en quelques mois ; de quelques chansons improvisées cachée dans sa chambre, à la scène de l’Accor Arena où elle a interprété à l’occasion d’une des 74 dates de la tournée triomphale de la Star Academy, son 1er single “Summer body” devenu LE hit mélancolique de l’été 2024. Ses premières chansons sont à son image aussi touchantes qu’authentiques et toujours remplies d’espoir et d’humour.
Elle qui pose des mots justes sur le quotidien d’une jeune femme de 22 ans qui a du mal à réaliser tout ce qui lui arrive, c’est maintenant avec fierté et émotion qu’elle convie son public à venir chanter avec elle à l’ocassion de sa première tournée en solo. .
Zénith de Limoges 16 Avenue Jean Monnet Limoges 87100 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 33 28 16
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English : Helena Zénith de Limoges
L’événement Helena Zénith de Limoges Limoges a été mis à jour le 2026-07-10 par OT Limoges Métropole
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