Henri Texier & Tony Tixier, en concert au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris

Tony Tixier est un pianiste et compositeur franco-américain, formé au piano classique avant de se tourner vers le jazz et l’improvisation, développant une identité musicale mêlant écriture et improvisation. Très jeune, il se produit sur de grandes scènes aux côtés d’artistes comme Dee Dee Bridgewater, Marcus Miller ou McCoy Tyner, avant de s’installer à New York et de s’intégrer durablement à la scène jazz internationale. En 2012, il sort Dream Pursuit avec son quartet américain, salué par la critique et nommé “Révélation” par Jazz Magazine. Au-delà du jazz, il collabore avec Andrea Bocelli, Jon Batiste, Usher, Juliette Armanet ou DJ Deep, et officie comme pianiste sur America’s Got Talent et Tonight Show Starring Jimmy Fallon. Il se produit dans des lieux emblématiques comme le Blue Note NYC, Jazz in Marciac ou l’Apollo Theater, et compose avec son frère Scott pour Janet Cardiff à la Fondation Louis Vuitton. Tony Tixier y développe une musique contemporaine, expressive et accessible, au croisement du jazz, de la pop et de la variété internationale.

Line-up : Henri Texier : contrebasse ; Gautier Garrigue : batterie ; Tony Tixier : piano

Le 38Riv Jazz Club est une salle intimiste au cœur du Marais (38 rue de Rivoli, Paris 4e), dédiée au jazz et aux musiques improvisées.

Jazz — Avec son mélange unique d’écriture et d’improvisation, Tony Tixier, jeune prodige du piano, s’illustre aux côtés du maestro Henri Texier pour une soirée inoubliable.

Le jeudi 24 septembre 2026

de 21h30 à 22h30

Le jeudi 24 septembre 2026

de 19h30 à 20h30

payant

Tarif en ligne : 24€ à 27€

Tarif sur place : 27€ à 30€

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-25T00:30:00+02:00

fin : 2026-09-25T01:30:00+02:00

Date(s) : 2026-09-24T19:30:00+02:00_2026-09-24T20:30:00+02:00;2026-09-24T21:30:00+02:00_2026-09-24T22:30:00+02:00

38Riv Jazz Club 38, rue de Rivoli 75004 Paris

https://38riv.com/concerts/henri-texier-tony-tixier contact@38riv.com



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