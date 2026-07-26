Henriette ou la fabrique des folles • Cie Les Atlantes Le Grand Parquet PARIS
jeudi 27 mai 2027 · Le Grand Parquet · PARIS
Informations pratiques
Cyrille Atlan raconte l’histoire de son aïeule et l’incarne. Quarante-six ans d’internement en asile se déroulent dans un théâtre de poupées et de chiffons éclairé en demi-teinte par des lampes de poche.
« De 1930 à 1976, Henriette a été enfermée dans l’asile d’aliénés de Montperrin à Aix-en-Provence. C’est mon arrière-grand-mère. Je vous invite à sa libération. »
Du jeudi 27 mai 2027 au vendredi 28 mai 2027 :
jeudi, vendredi
de 20h00 à 21h00
payant Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2027-05-27T23:00:00+02:00
fin : 2027-05-29T00:00:00+02:00
Date(s) : 2027-05-27T20:00:00+02:00_2027-05-27T21:00:00+02:00;2027-05-28T20:00:00+02:00_2027-05-28T21:00:00+02:00
Le Grand Parquet Jardins d’Eole – 35 rue d’Aubervilliers 75018 PARIS
https://www.legrandparquet.fr/agenda/henriette/ +33140037223 resa@legrandparquet.fr
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