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AGENDA · Lons-le-Saunier

HERAKLES, LES 12 TRAVAUX ET L’ASSEMBLEE DES FEMMES Lons-le-Saunier

dimanche 26 juillet 2026 · Lons-le-Saunier

Informations pratiques

Début
dimanche 26 juillet 2026
Fin
dimanche 26 juillet 2026
Heure de début
19:00:00
Adresse
135 Place du Maréchal Juin
Ville
39000 Lons-le-Saunier
Département
Jura
Tarif
7 7 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Lons-le-Saunier

HERAKLES, LES 12 TRAVAUX ET L’ASSEMBLEE DES FEMMES

135 Place du Maréchal Juin Lons-le-Saunier Jura

Tarif : 7 – 7 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 19:00:00
fin : 2026-07-26

Date(s) :
2026-07-26 2026-07-27

Spectacle de fin de stage, fresque historique et mythologique   .

135 Place du Maréchal Juin Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 47 13 79  atelier.exil@gmail.com

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English : HERAKLES, LES 12 TRAVAUX ET L’ASSEMBLEE DES FEMMES

L’événement HERAKLES, LES 12 TRAVAUX ET L’ASSEMBLEE DES FEMMES Lons-le-Saunier a été mis à jour le 2026-07-16 par OFFICE DE TOURISME DE LONS LE SAUNIER ET SA REGION

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