HERAKLES, LES 12 TRAVAUX ET L’ASSEMBLEE DES FEMMES Lons-le-Saunier
dimanche 26 juillet 2026 · Lons-le-Saunier
Informations pratiques
Lons-le-Saunier
HERAKLES, LES 12 TRAVAUX ET L’ASSEMBLEE DES FEMMES
135 Place du Maréchal Juin Lons-le-Saunier Jura
Tarif : 7 – 7 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 19:00:00
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-07-26 2026-07-27
Spectacle de fin de stage, fresque historique et mythologique .
135 Place du Maréchal Juin Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 47 13 79 atelier.exil@gmail.com
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English : HERAKLES, LES 12 TRAVAUX ET L’ASSEMBLEE DES FEMMES
L’événement HERAKLES, LES 12 TRAVAUX ET L’ASSEMBLEE DES FEMMES Lons-le-Saunier a été mis à jour le 2026-07-16 par OFFICE DE TOURISME DE LONS LE SAUNIER ET SA REGION
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