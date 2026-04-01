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Herborisation printanière Jardin des Plantes compagnes Montgesoye

Herborisation printanière Jardin des Plantes compagnes Montgesoye

Herborisation printanière Jardin des Plantes compagnes Montgesoye dimanche 19 avril 2026.

Lieu : Jardin des Plantes compagnes

Adresse : 40 Rue de Besançon

Ville : 25111 Montgesoye

Département : Doubs

Début : dimanche 19 avril 2026

Fin : dimanche 19 avril 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif : 18 18 Tarif réduit Tarif spécial

Montgesoye

Herborisation printanière

Jardin des Plantes compagnes 40 Rue de Besançon Montgesoye Doubs

Tarif : 18 – 18 – EUR

Tarif réduit
Tarif spécial

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19 09:00:00
fin : 2026-04-19 12:00:00

Date(s) :
2026-04-19

RDV à 8h45 au Jardin des plantes compagnes à Montgesoye.

Identification des plantes vernales Utiliser une clé de détermination botanique spécifique.

Prévoir des habits chauds et de bonnes chaussures de marche et de quoi écrire (Loupes et flores de botanique bienvenues…)   .

Jardin des Plantes compagnes 40 Rue de Besançon Montgesoye 25111 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 75 50 97 46  gerard.pavlinovac@orange.fr

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English : Herborisation printanière

L’événement Herborisation printanière Montgesoye a été mis à jour le 2026-04-10 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)

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