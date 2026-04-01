Herborisation printanière Jardin des Plantes compagnes Montgesoye
Herborisation printanière Jardin des Plantes compagnes Montgesoye dimanche 19 avril 2026.
Montgesoye
Herborisation printanière
Jardin des Plantes compagnes 40 Rue de Besançon Montgesoye Doubs
Tarif : 18 – 18 – EUR
Tarif réduit
Tarif spécial
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19 09:00:00
fin : 2026-04-19 12:00:00
Date(s) :
2026-04-19
RDV à 8h45 au Jardin des plantes compagnes à Montgesoye.
Identification des plantes vernales Utiliser une clé de détermination botanique spécifique.
Prévoir des habits chauds et de bonnes chaussures de marche et de quoi écrire (Loupes et flores de botanique bienvenues…) .
Jardin des Plantes compagnes 40 Rue de Besançon Montgesoye 25111 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 75 50 97 46 gerard.pavlinovac@orange.fr
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English : Herborisation printanière
L’événement Herborisation printanière Montgesoye a été mis à jour le 2026-04-10 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)
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