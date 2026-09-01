Hérisson d’un moulin à l’autre Moulin Butoir Hérisson

Informations pratiques

Hérisson

Hérisson d’un moulin à l’autre

Moulin Butoir 40 rue des jardins Hérisson Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 10:00:00

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

Hérisson, d’un moulin à l’autre , une journée de découverte de la cité médiévale à travers des visites, des spectacles, du théâtre et des jeux le tout dans une ambiance familiale le samedi 12 septembre à partir de 10h.

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Moulin Butoir 40 rue des jardins Hérisson 03190 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 68 20 06 45

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English :

Hérisson, from one mill to the next, a day of exploring the medieval town through tours, performances, theater, and games—all in a family-friendly atmosphere—on Saturday, September 12, starting at 10 a.m.

L’événement Hérisson d’un moulin à l’autre Hérisson a été mis à jour le 2026-08-26 par Montluçon Tourisme