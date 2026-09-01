Hérisson d’un moulin à l’autre Moulin Butoir Hérisson
samedi 12 septembre 2026 · Moulin Butoir · Hérisson
Informations pratiques
Hérisson
Hérisson d’un moulin à l’autre
Moulin Butoir 40 rue des jardins Hérisson Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 10:00:00
fin : 2026-09-12
Date(s) :
2026-09-12
Hérisson, d’un moulin à l’autre , une journée de découverte de la cité médiévale à travers des visites, des spectacles, du théâtre et des jeux le tout dans une ambiance familiale le samedi 12 septembre à partir de 10h.
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Moulin Butoir 40 rue des jardins Hérisson 03190 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 68 20 06 45
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English :
Hérisson, from one mill to the next, a day of exploring the medieval town through tours, performances, theater, and games—all in a family-friendly atmosphere—on Saturday, September 12, starting at 10 a.m.
L’événement Hérisson d’un moulin à l’autre Hérisson a été mis à jour le 2026-08-26 par Montluçon Tourisme
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