UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Hérisson

Hérisson d’un moulin à l’autre Moulin Butoir Hérisson

samedi 12 septembre 2026 · Moulin Butoir · Hérisson

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Moulin Butoir
Adresse
40 rue des jardins
Ville
03190 Hérisson
Département
Allier
Tarif

Hérisson

Hérisson d’un moulin à l’autre

Moulin Butoir 40 rue des jardins Hérisson Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 10:00:00
fin : 2026-09-12

Date(s) :
2026-09-12

Hérisson, d’un moulin à l’autre , une journée de découverte de la cité médiévale à travers des visites, des spectacles, du théâtre et des jeux le tout dans une ambiance familiale le samedi 12 septembre à partir de 10h.
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Moulin Butoir 40 rue des jardins Hérisson 03190 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 68 20 06 45 

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English :

Hérisson, from one mill to the next, a day of exploring the medieval town through tours, performances, theater, and games—all in a family-friendly atmosphere—on Saturday, September 12, starting at 10 a.m.

L’événement Hérisson d’un moulin à l’autre Hérisson a été mis à jour le 2026-08-26 par Montluçon Tourisme

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