JEP 2026 Concert à la Maison Mousse Maison Mousse Hérisson
samedi 19 septembre 2026 · Maison Mousse · Hérisson
Informations pratiques
Hérisson
JEP 2026 Concert à la Maison Mousse
Maison Mousse 3 avenue Marcellin Simonnet Hérisson Allier
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Concert du Duo Josedyth: chansons du patrimoine français et anglo-saxon.
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Maison Mousse 3 avenue Marcellin Simonnet Hérisson 03190 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 72 72 07 14 drbardot@gmail.com
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English :
Concert by the Josedyth Duo: songs from the French and Anglo-Saxon musical traditions.
L’événement JEP 2026 Concert à la Maison Mousse Hérisson a été mis à jour le 2026-08-28 par Montluçon Tourisme
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