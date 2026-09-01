JEP 2026 Concert à la Maison Mousse Maison Mousse Hérisson

Informations pratiques

Hérisson

JEP 2026 Concert à la Maison Mousse

Maison Mousse 3 avenue Marcellin Simonnet Hérisson Allier

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Concert du Duo Josedyth: chansons du patrimoine français et anglo-saxon.

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Maison Mousse 3 avenue Marcellin Simonnet Hérisson 03190 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 72 72 07 14 drbardot@gmail.com

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English :

Concert by the Josedyth Duo: songs from the French and Anglo-Saxon musical traditions.

L’événement JEP 2026 Concert à la Maison Mousse Hérisson a été mis à jour le 2026-08-28 par Montluçon Tourisme