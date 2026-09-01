JEP 2026 Visite du moulin Butoir à Hérisson Moulin Butoir Hérisson
samedi 19 septembre 2026 · Moulin Butoir · Hérisson
Informations pratiques
Hérisson
JEP 2026 Visite du moulin Butoir
Moulin Butoir 40 rue des jardins Hérisson Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
Dans la Petite Cité de Caractère® de Hérisson, au riche patrimoine médiéval, la visite du moulin vous transportera à l’époque de la révolution industrielle de la fin du XIXème siècle.
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Moulin Butoir 40 rue des jardins Hérisson 03190 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 12 96 02 79 moulinde.butoir@laposte.net
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English :
In the Petite Cité de Caractère of Hérisson, with its rich medieval heritage, a tour of the mill will transport you back to the era of the Industrial Revolution in the late 19th century.
L’événement JEP 2026 Visite du moulin Butoir Hérisson a été mis à jour le 2026-08-28 par Montluçon Tourisme
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