JEP 2026 Visite du moulin Butoir à Hérisson Moulin Butoir Hérisson

Informations pratiques

Hérisson

JEP 2026 Visite du moulin Butoir

Moulin Butoir 40 rue des jardins Hérisson Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Dans la Petite Cité de Caractère® de Hérisson, au riche patrimoine médiéval, la visite du moulin vous transportera à l’époque de la révolution industrielle de la fin du XIXème siècle.

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Moulin Butoir 40 rue des jardins Hérisson 03190 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 12 96 02 79 moulinde.butoir@laposte.net

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English :

In the Petite Cité de Caractère of Hérisson, with its rich medieval heritage, a tour of the mill will transport you back to the era of the Industrial Revolution in the late 19th century.

L’événement JEP 2026 Visite du moulin Butoir Hérisson a été mis à jour le 2026-08-28 par Montluçon Tourisme