UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Hérisson

JEP 2026 Visite du moulin Butoir à Hérisson Moulin Butoir Hérisson

samedi 19 septembre 2026 · Moulin Butoir · Hérisson

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Moulin Butoir
Adresse
40 rue des jardins
Ville
03190 Hérisson
Département
Allier
Tarif

Hérisson

JEP 2026 Visite du moulin Butoir

Moulin Butoir 40 rue des jardins Hérisson Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20

Dans la Petite Cité de Caractère® de Hérisson, au riche patrimoine médiéval, la visite du moulin vous transportera à l’époque de la révolution industrielle de la fin du XIXème siècle.
  .

Moulin Butoir 40 rue des jardins Hérisson 03190 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 12 96 02 79  moulinde.butoir@laposte.net

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

In the Petite Cité de Caractère of Hérisson, with its rich medieval heritage, a tour of the mill will transport you back to the era of the Industrial Revolution in the late 19th century.

L’événement JEP 2026 Visite du moulin Butoir Hérisson a été mis à jour le 2026-08-28 par Montluçon Tourisme

À voir aussi à Hérisson (Allier)