JEP 2026 Visite de la Maison Mousse Maison Mousse Hérisson

Informations pratiques

Hérisson

JEP 2026 Visite de la Maison Mousse

3 avenue Marcellin Simonnet Hérisson Allier

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Visite guidée de la Maison Mousse avec les propriétaires, sur inscription.

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3 avenue Marcellin Simonnet Hérisson 03190 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 72 72 07 14 drbardot@gmail.com

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English :

Guided tour of Maison Mousse with the owners; registration required.

L’événement JEP 2026 Visite de la Maison Mousse Hérisson a été mis à jour le 2026-08-27 par Montluçon Tourisme