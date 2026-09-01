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AGENDA · Hérisson

JEP 2026 Visite de la Maison Mousse Maison Mousse Hérisson

samedi 19 septembre 2026 · Maison Mousse · Hérisson

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Maison Mousse
Adresse
3 avenue Marcellin Simonnet
Ville
03190 Hérisson
Département
Allier
Tarif
5 5 5

Hérisson

JEP 2026 Visite de la Maison Mousse

3 avenue Marcellin Simonnet Hérisson Allier

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20

Visite guidée de la Maison Mousse avec les propriétaires, sur inscription.
  .

3 avenue Marcellin Simonnet Hérisson 03190 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 72 72 07 14  drbardot@gmail.com

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English :

Guided tour of Maison Mousse with the owners; registration required.

L’événement JEP 2026 Visite de la Maison Mousse Hérisson a été mis à jour le 2026-08-27 par Montluçon Tourisme

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