Héritage et échos, Leonardo Cremonini, Carré à la Farine, Versailles

Informations pratiques

Héritage et échos, Leonardo Cremonini 29 septembre – 11 octobre Carré à la Farine Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-29T11:00:00+02:00 – 2026-09-29T18:00:00+02:00

Fin : 2026-10-11T11:00:00+02:00 – 2026-10-11T18:00:00+02:00

Héritage et échos, Leonardo Cremonini, une exposition au Carré à la Farine du 29 septembre au 11 octobre 2026.

En prolongement de l’exposition Leonardo Cremonini, Le Regard en miroir, présentée à l’espace Richaud et au musée Lambinet, Héritage et échos réunit des œuvres de cinq artistes passés par son atelier aux Beaux-Arts de Paris : Susanne Hay, Olivier de Mazières, Didier Paquignon, Édouard Sacaillan, Anna Maria Tsakali. À travers leurs œuvres, elle témoigne de la transmission d’une pensée artistique singulière et des résonances de ce que l’on peut nommer « L’école Cremonini », telle qu’elle survit dans les trajectoires de celles et ceux qui l’ont fréquenté.

Chef de l’atelier de peinture de l’École des Beaux-Arts de Paris de 1983 à 1992, Cremonini a profondément marqué plusieurs générations d’artistes, venus du monde entier pour se former à ses côtés. Son enseignement exigeant, fondé sur l’observation, l’ambiguïté poétique des formes et l’exploration des potentialités de la figuration, a façonné un véritable esprit d’atelier. Ses mots résonnent encore sans doute dans l’esprit de ses élèves. Son ambition était de révéler ce qui sommeillait déjà en eux, tout en les accompagnant dans la recherche d’une direction propre à leur peinture. Son rôle de professeur s’effaçait toutefois une fois franchie la porte de l’atelier : il demeurait ensuite un observateur attentif et bienveillant, accompagnant avec intérêt le parcours de ses élèves.

À travers ces œuvres, c’est moins l’idée d’une « école » homogène qui se dessine qu’une constellation d’artistes ayant puisé chez Leonardo Cremonini, une rigueur à la fois technique et intellectuelle, un socle commun : celui d’un maître pour qui la peinture était une interrogation sans fin, une exploration du visible et de l’invisible, du tangible et du rêve.

Cette exposition invite à pénétrer au cœur des résonances entre les peintures du maître italien et celles de ses élèves.

Carré à la Farine 70 bis, rue de la Paroisse – 78000 Versailles Versailles 78000 Notre-Dame Yvelines Île-de-France 01 39 51 52 04 https://www.versailles.fr/culture/etablissements/carre-a-la-farine/ La salle d’exposition dénommée « Carré à la Farine » située dans la halle à la farine de la place du marché Notre-Dame accueille toute l’année (hors vacances scolaires) expositions, conférences et manifestations diverses, exclusivement culturelles ou artistiques.

« Héritage et écho » est une exposition qui réunit les œuvres de cinq artistes : Susanne Hay, Olivier de Mazières, Didier Paquignon, Édouard Sacaillan, Anna Maria Tsakali.

© Anna Maria Tsakali, Eden, 2025-2026, acrylique sur toile, photo : Christo Simatos