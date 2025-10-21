Héritage Goldman 2 Micropolis Besançon

Héritage Goldman 2

Micropolis 3 Boulevard Ouest Besançon Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-25 20:00:00

fin : 2026-11-25

Date(s) :

2026-11-25

L’Héritage Goldman 2, la tournée évènement, le 17 octobre 2025 à l’Axone de Montbéliard et le 25 novembre 2026 à Micropolis Besancon. Réservez vos places en quelques clics avec NG Productions !

Découvrez le nouveau spectacle d’Erick BENZI qui vous fera chanter et danser sur les tubes de Jean-Jacques mais aussi sur les plus belles chansons qu’il a écrites pour les grandes voix de la chanson française. De Céline DION à Florent PAGNY, de Patricia KAAS à Johnny HALLYDAY en passant par Patrick FIORI et KHALED… Vibrez au son de l’œuvre complète de Jean-Jacques qui a accompagné les moments forts de nos vies Pour que tu m’aimes encore , Il me dit que je suis belle , Bienvenue chez moi , l’Envie , Aïcha et bien d’autres encore… !

Un moment unique de partage et de bonheur réunissant des centaines de milliers de fans autour de l’inoubliable musique de l’un des plus grands artistes de la chanson française.

Ne manquez pas cette expérience exceptionnelle 25 tubes incontournables, 2 heures de musique et de performances musicales dans une communion parfaite entre la musique de Jean-Jacques GOLDMAN et ses fans de la France entière.

Vous avez aimé l’Héritage GOLDMAN , vous adorerez l’Héritage GOLDMAN 2 ! .

