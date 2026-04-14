Héritages Maritime et Fluvial des Rives de l’Aa, Site de la Porte aux Boules, Gravelines
Héritages Maritime et Fluvial des Rives de l’Aa, Site de la Porte aux Boules, Gravelines samedi 25 avril 2026.
Héritages Maritime et Fluvial des Rives de l’Aa 25 et 26 avril Site de la Porte aux Boules Nord
Accès libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-25T14:00:00+02:00 – 2026-04-25T18:00:00+02:00
Fin : 2026-04-26T10:00:00+02:00 – 2026-04-26T18:00:00+02:00
L’association Héritages Maritime et Fluvial des Rives de l’Aa vous accueille pour présenter et faire découvrir ses projets ainsi que la construction de bateaux.
Un stand animé par les bénévoles passionnés pour échanger sur le patrimoine.
Site de la Porte aux Boules rue de dunkerque gravelines Gravelines 59820 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0328248565 »}]
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Ville de Gravelines
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