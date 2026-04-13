Hériter pour transformer : traversées méditerranéennes au Mucem, Château de Fontainebleau – salon Victoria, Fontainebleau

Hériter pour transformer : traversées méditerranéennes au Mucem Samedi 6 juin, 16h30 Château de Fontainebleau – salon Victoria Seine-et-Marne

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T16:30:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T16:30:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Au Mucem, l’artiste Fatima Mazmouz, invite dans l’exposition Méditerranées, inventions et représentations à une critique politique et intime des images populaires qui façonnent nos identités. A Casablanca et à Rabat, les leaders de la récupération des déchets expliquent leur savoir-faire dans l’enquête préparant l’exposition Vies d’ordures (2016). Une œuvre, une enquête : deux traversées, qui témoignent d’une réinvention contemporaine de la Méditerranée dans l’interférence de la création, de l’ethnographie et de la muséographie, dans le croisement des patrimoines matériels et immatériels, dans la pluralité des regards et des pratiques, au cœur de la politique d’acquisitions et d’expositions du Mucem.

Carte Blanche au Mucem

Château de Fontainebleau – salon Victoria Château de fontainebleau Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France

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