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HÉROÏNES LOCALES, Le SAX, Achères

dimanche 25 avril 2027 · Le SAX · Achères

HÉROÏNES LOCALES, Le SAX, Achères

Informations pratiques

Début
dimanche 25 avril 2027
Fin
dimanche 25 avril 2027
Lieu
Le SAX
Adresse
2 Rue des Champs 78260
Ville
78260 Achères
Département
Yvelines
Tarif
Gratuit

HÉROÏNES LOCALES Dimanche 25 avril 2027, 20h30 Le SAX Yvelines

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-04-25T20:30:00+02:00 – 2027-04-25T23:30:00+02:00
Fin : 2027-04-25T20:30:00+02:00 – 2027-04-25T23:30:00+02:00

Avis à toutes les artistes confirmées ou non, la scène n’attend que vous ! Trop peu de femmes sont mises en avant au sein de l’industrie musicale : il est temps que ça change ! Sortez de vos studios de répétition, chambres, garages… Venez performer au SAX pour une soirée 100 % sororité, où vous partagerez la scène avec d’autres héroïnes locales ! Envie de jouer ?

Le SAX 2 Rue des Champs 78260 Achères 78260 Centre-Ville Yvelines Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://lesax-acheres78.fr/agenda/heroines-locales-2 »}]
Héroïnes Locales

DR

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