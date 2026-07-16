HÉROÏNES LOCALES, Le SAX, Achères

Informations pratiques

HÉROÏNES LOCALES Dimanche 25 avril 2027, 20h30 Le SAX Yvelines

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-04-25T20:30:00+02:00 – 2027-04-25T23:30:00+02:00

Fin : 2027-04-25T20:30:00+02:00 – 2027-04-25T23:30:00+02:00

Avis à toutes les artistes confirmées ou non, la scène n’attend que vous ! Trop peu de femmes sont mises en avant au sein de l’industrie musicale : il est temps que ça change ! Sortez de vos studios de répétition, chambres, garages… Venez performer au SAX pour une soirée 100 % sororité, où vous partagerez la scène avec d’autres héroïnes locales ! Envie de jouer ?

Le SAX 2 Rue des Champs 78260 Achères 78260 Centre-Ville Yvelines Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://lesax-acheres78.fr/agenda/heroines-locales-2 »}]

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